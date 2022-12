"Nedělám to schválně, přísahám." Italce k vítězství opět pomohla i podivná kletba

Italská lyžařka Elena Curtoniová vyhrála sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici. K triumfu jí pomohlo i to, že si její rivalka a týmová kolegyně Sofia Goggiaová, vítězka obou dosavadních sjezdů, zlomila po kontaktu s brankou dva prsty. I tak dokázala dojet na druhém místě.

Goggiaová musela na svůj start s číslem 10 čekat více než pět minut, protože byl závod přerušen kvůli nehodě jednoho z pomocníků na trati.

Při samotné jízdě se pak Italce zachytila ruka o branku a stříbrná olympijská medailistka ze ZOH v Pekingu okamžitě po dojezdu zamířila do nemocnice.

Italský tým uvedl, že si Goggiaová zlomila ukazováček a prostředníček levé ruky a odcestovala do Milána na operaci. Večer by se měla olympijská šampionka z Pchjončchangu 2018 do Svatého Mořice vrátit, aby se mohla v sobotu postavit na start druhého sjezdu.

Italkám se tak připomněl lednový superobří slalom v Cortině, kde Curtoniová vyhrála a Goggiaová měla těžký pád.

"Je to škoda, protože by bylo skvělé, kdybychom si mohly užít vyhlášení a hymnu společně. Vypadá to jako kletba, že když vyhraju, tak jí se něco stane. Ale nedělám to schválně, přísahám," dušovala se Curtoniová.

Jednatřicetiletá vítězka si pro třetí triumf v kariéře a druhý ve sjezdu dojela v těžkých podmínkách a na trati zkrácené kvůli mlze. V nejrychlejší disciplíně triumfovala dosud jen téměř před třemi lety v Bansku.

Goggiaová za sebou nechala s téměř půlsekundovou ztrátou olympijskou vítězku a mistryni světa Corinne Suterovou ze Švýcarska, jež v nové sezoně i ve třetím sjezdu obsadila medailovou pozici. Vybojovala ji o 11 setin před krajankou Jasmine Fluryovou a navázala na stříbro a bronz z Kanady.

Poprvé v kariéře jela sjezd ve Svatém Mořici americká hvězda Mikaela Shiffrinová. Specialistka na točivé disciplíny obsadila šesté místo a pojistila si celkové vedení ve Světovém poháru. V sobotu je ve Švýcarsku na programu druhý sjezd.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - sjezd: 1. Curtoniová 1:09,40, 2. Goggiaová (obě It.) -0,29, 3. C. Suterová -0,73, 4. Fluryová (obě Švýc.) -0,84, 5. Johnsonová -0,96, 6. Shiffrinová (obě USA) -1,23.

Pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. Goggiaová 280 b., 2. C. Suterová 200, 3. Curtoniová 154, 4. Ortliebová (Rak.) 138, 5. Štuhecová (Slovin.) 112, 6. Puchnerová (Rak.) 109.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 425, 2. Holdenerová (Švýc.) 366, 3. Vlhová (SR) 340, 4. Goggiaová 325, 5. C. Suterová 300, 6. Hectorová (Švéd.) 247, …36. Dubovská (ČR) 68.