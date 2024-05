Mrázek zapsal první nulu a těší se na Nečase: Carolina ho vidět nechce, tady se ukáže

Před dvanácti lety naskočil Petr Mrázek na hokejovém mistrovství světa jako mladík na deset minut proti Německu a neinkasoval. První oficiální čisté konto na MS však zapsal až teď v Praze v zápase s Rakouskem, který Češi vyhráli 4:0. Dvaatřicetiletý gólman pak vyprávěl, jak se těší na přílet útočníka Martina Nečase, svého někdejšího parťáka z Caroliny.

Proti Rakousku jste měl 21 zákroků. Jak těžký zápas pro brankáře to byl?

Byl o hodně lehčí než můj předchozí s Nory. V prvních deseti minutách jsem sice moc puků neviděl, ale měl jsem hodně doteků za bránou. Člověka to dostane trochu do hry. Ve druhé třetině se soupeř dostával do šancí, pomohlo mi to.

Nejvíce jste si zachytal na začátku druhé třetiny, že?

Měli jsme tam oslabení, ubránili jsme ho výborně. Lámalo se to pak na konci druhé třetiny, kdy jsme dali v posledních minutách dva góly a tím jsme se uklidnili.

Pro vás to byl druhý zápas. S Nory jste inkasoval třikrát v první třetině, potom už ne. Takže držíte pět třetin bez gólu. Co to pro vás znamená?

Jdu zápasu od zápasu. Cítil jsem se dobře. Když na člověka letí puky, vidí je a komunikace s beky je dobrá, tak se gólman do zápasu snadněji dostane.

A oficiálně máte první nulu v kariéře na MS dospělých. Jak je cenná?

Je to krátkodobý turnaj. Důležité jsou tři body, tohle je spíše třešnička na dortu.

Byly situace, kdy jste Davida Špačka a Davida Tomáška odtahoval od skrumáží. To aby se neprali?

Byl jsem překvapený, že když jsme hráli v Brně nebo i tady na MS, tak kdokoliv jde do souboje před bránou, potom je vyloučený na dvě minuty. Bylo by zbytečné takhle pomáhat soupeři do hry. Toho se musíme vyvarovat.

Přiletí Martin Nečas, v NHL jste soupeři. Jaký je?

S Nečim jsem hrál v Carolině dva roky, jsme dobří kamarádi. Věděl jsem, že dorazí, těšíme se na něho všichni. Má hodně kvalit, v Carolině to ukázal, ale tam to možná vidět nechtějí. Myslím, že uvidíme v Praze, jaké má doopravdy kvality.

Měl by dostat jinou roli v klubu? V Carolině mu končí smlouva.

Stoprocentně. V tom týmu se to vede trošku jinak, ale tady ten prostor určitě dostane a každý fanoušek uvidí, jaký je hráč.

Bude pro něj lepší, pokud naskočí v sobotu hned po příletu proti Velké Británii?

Podle mě je rozhodně lepší do toho hned naskočit. Trošku se unavit v zápase i skrze ten jet lag, ať může spát po utkání. Nebojím se o něj. Myslím, že bude připravený.