Poláci se hvězd NHL nezalekli. Užili jsme si to, řekl útočník Walega

Hokejisté Polska prohráli i pátý zápas na mistrovství světa v Ostravě, když nestačili na favorizovaný tým USA. S mužstvem plném hvězd NHL ale dlouho drželi krok a útočník Kamil Walega řekl, že si duel se svými spoluhráči užíval.

Nováček mezi elitou už však ví, že zřejmě rozhodující utkání turnaje ho čeká v pondělí, kdy se utká s Kazachstánem. Pokud se nestane nic nečekaného, bude se v něm rozhodovat o sestupujícím týmu.

"Souhlasím, že to byl asi náš nejlepší zápas na turnaji. Dobře jsme začali a užívali jsme si, že si můžeme zahrát proti takovým hvězdám," řekl Walega novinářům po utkání, které Polsko prohrálo 1:4.

"Myslím si, že si zápas budu pamatovat do konce života. Fakt jsem si to užíval," usmíval se hráč extraligového Třince, jenž ale většinu sezony strávil v prvoligovém Frýdku-Místku.

Hned v úvodu se přitom Poláci mohli dostat do vedení, gól Patryka Wronky ale neplatil pro ofsajd.

"I tak nás ale povzbudil. Fanoušci a celý stadion žil zápasem, všichni chtěli vidět, jak budeme hrát. A myslím si, že jsme s Amerikou drželi tempo a nebylo to z naší strany špatné," hodnotil třiadvacetiletý útočník.

Polský tým se v Ostravě těší velké podpoře fanoušků, kteří hráče zatím vždy ocenili i po skončení zápasu.

"Dvaadvacet let jsme nebyli mezi elitou a i oni si užívají, že mohou vidět takové hvězdy a ještě, když proti nim hraje Polsko. Pro celou zem je šampionát velký zážitek," řekl Walega.

Další utkání čeká Polsko již v sobotu odpoledne, a to proti Německu. Klíčový ale bude pondělní zápas s Kazachstánem. "Asi všichni víme, že to bude zápas o tom, jestli se udržíme. Musíme se na to na sto procent připravit," uvedl rodák ze Žibřidovic nedaleko českých hranic.

"Všichni necháváme na ledě srdce a věřím, že na zbývající dva zápasy najdeme dost sil a budeme pokračovat v dosavadních výkonech," dodal polský hokejista.