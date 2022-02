Jágr napsal Ledecké gratulaci k olympijskému zlatu. Dominuje jak Sovětský svaz, řekl

Dříve než plánoval se hrající majitel Kladna Jaromír Jágr vrátil se sestavy Rytířů a mohl si se svým týmem vychutnat v dohrávce 43. kola extraligy výhru v Mladé Boleslavi 1:0 v prodloužení.

Jágra těší, jak se tým za poslední týdny zvedl, což potvrdil i čtvrtou výhrou venku za sebou a v boji o záchranu unikl poslednímu Zlínu na rozdíl 14 bodů. Kvůli přípravě na zápas Jágrovi uniklo sledování ranního triumfu Ester Ledecké na olympijských hrách v Pekingu, ale podle svých slov s její obhajobou zlata v paralelním obřím slalomu na snowboardu stoprocentně počítal a posílal jí přes den gratulaci.

Jágr se do sestavy vrátil po dvou zápasech poté, co z ní vypadl nemocný Ladislav Zikmund. "V Litvínově jsem hrál asi tři minuty. Na ledě jsem pořádně nebyl asi tři nebo čtyři týdny, úplně se mi klepaly nohy. Na tréninky jsem nechodil, a když, tak jako trenér v kombinéze. Hlavně nebylo zapotřebí se vracet, hráli jsme dobře. Ale Ziki onemocněl, potřebovali jsme jednoho hráče. Tak jsem šel. Nemáme moc hráčů navíc, vlastně nikoho, jen čtyři lajny," prohlásil Jágr, který za týden oslaví padesátiny. Na ledě strávil osm minut a 39 sekund a nechodil ani na přesilovky.

"Věděl jsem, že půjdu do čtvrté lajny, kde je cílem nedostat gól. V zápase na nás měli jednu šanci, byla to má chyba," podotkl Jágr. V 10. minutě ale mohl otevřít skóre v první velké šanci zápasu, kdy jej zpoza branky uvolnil Jakub Babka. "Já jsem se toho lekl, jako když mi bylo osmnáct. Já jsem nepočítal s tím, že bych ve čtvrté lajně dostal takovou nahrávku. To jsem od Plekyho nedostal za celý rok," smál se Jágr při zmínce absence obvyklé spolupráce s hlavním lídrem týmu Tomášem Plekancem.

Od poloviny prosince, kdy začal mít problémy s přitahovačem, často chybí v sestavě. Odehrál teprve šestý z posledních 17 zápasů. "Problém jsou i ty podmínky. V tréninkové hale máme mínus tři stupně. Dvakrát jsem se zranil ještě než začala cvičení kvůli zimě. Tady v Bolce je to pohádka, teploměr v hale ukazoval 18 stupňů. Připadám si tu jako na Floridě… U nás jdu trénovat s cílem nezranit se, což je nepříjemný. Ale takové jsou letos naše podmínky," zmínil přestavbu kladenského stadionu.

V nejbližší době nemá ambice, aby mu čas na ledě narůstal. "Mně to takhle celkem vyhovuje. Teda naříkám úplně pro mě osobně, necítím se dobře. Na druhou stranu můžu sledovat mužstvo, v první lajně se soustředím víc na sebe než na ostatní. Takhle jsem něco mezi trenérem a hráčem," prohlásil.

Libí se mu, jak se tým zvedl od 4. ledna, kdy v domácím azylu v Chomutově prohrál se Zlínem. "Začali hrát daleko zodpovědněji. Dá se říct, že se všechno zlepšilo. I tréninky jsou na úplně jiné úrovni než předtím. Klobouk dolů. Mám radost, jak mladí hráči rostou zápas od zápasu. Maty Filip, Áda Kubík, Jirka Ticháček… Hráči, co jinde nedostávali moc šancí, si u nás toho váží a hrajou nadoraz. Škoda, že jsme takhle nehráli od začátku. Věřím, že bychom mohli být na pátém, šestém fleku. Do osmičky v klidu. Nedá se nic dělat, je to poučení do budoucna," řekl Jágr.

Jeho tým dělí sedm bodů od úniku baráži o extraligu, zároveň se však stará o Zlín za sebou. "Ještě nic neskončilo, je před námi spousta zápasů. Stát se může cokoli. Zvedli jsme se jako tým a hrajeme zodpovědněji dozadu. Důležitá je pro nás forma brankáře, který nás drží. My se od toho odrážíme. Je tam bojovnost, i když to není moc hezké, ale hrajeme tak, abychom vyhráli. To se mi líbí. Třeba první třetina v Hradci 4:1, měli pak celkem 60 střel, ale jinak se to nedá hrát. Nemůžeš hrát otevřeně proti Hradci. Hrajeme to, co je potřeba. Líbí se mi, že jsme našli cestu, jak vyhrát. A pro mě je důležité, že hráči rostou zápas od zápasu," prohlásil.

Kladno se může spoléhat na skvělé výkony gólmana Landona Bowa, který se nedostal do kanadského kádru pro olympijské hry v Pekingu. "Pro nás je to na jednu stranu vysvobození. Pro něj však škoda, bylo by to něco speciálního. I když by jel nejspíš jako trojka," podotkl Jágr, který dnešní triumf Ledecké v Pekingu zaregistroval až se zpožděním.

"Až když jsem se vzbudil. Nekoukal jsem. Když hrajeme, tak mám takový svůj systém. Nevstával jsme vůbec, ale zaregistroval jsem samozřejmě, že vyhrála. Což se dalo asi předpokládat už před olympiádou. Napsal jsem jí zprávu, že gratuluju. Ale to jsme jí mohli říct všichni před olympiádou. S tímhle zlatem se počítá. To je jako když jezdil Sovětský svaz na olympiádu nebo na mistrovství světa," ocenil dominanci české reprezentantky.

Jak dopadnou hokejisté, si však netroufá odhadnout. "Když to člověk poslouchá, tak to ani není moc o tom sportu. První věc je nenakazit se, to je šílený. Pro trenéry i management týmu to musí být hrozný. S něčím počítáš a najednou hráč není k dispozici. Přitom je zcela zdravý, akorát neprošel testem. Třeba je zdravý a jen ten test ukázal, že není. Je to jedna z olympiád, kde musíš mít i štěstí," řekl Jágr.

"Nám dost pomohlo, že nejedou hráči z NHL. Takhle máme daleko větší šanci. Pro nás pro diváky je to škoda, chtěl bych vidět nejlepší Kanaďany, Američany, Rusáky, Švédy. To by byla slast pro oko. Ani Světový pohár není takový, to ještě nikdo není rozjetý. Olympiáda bylo jediné měřítko, kdy můžeš říct, že ti nejlepší jsou v top formě," dodal Jágr.