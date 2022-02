Jak chtěli v Pekingu marně pochopit český úkaz. Ledecká se musela smát

Od jejího třetího olympijského triumfu uplynuly jen desítky minut a Ester Ledecká už byla v pořádném skluzu. Nestíhala, byla na roztrhání. Na tiskovou konferenci dorazila až půl hodiny po jejím začátku, ve chvíli, kdy její spolumedailistky, stříbrná Rakušanka Daniela Ulbinová a bronzová Slovinka Gloria Kotniková, byly už dávno pryč.

Peking (od našeho zpravodaje) - "Všichni musíme přistoupit na to, že když jste tak rychlá na svahu, můžete mít takové zpoždění na tiskovce," žertoval a lehce káral olympijskou šampionku moderátor.

Když česká hvězda konečně usedla před zahraniční novináře, hned třikrát pozdravila a omluvila se za dlouhé čekání. Odhodila bundu a rukavice a ochotně plnila další z celé řady mediálních povinností.

O její osobu se v dějišti 24. zimních her strhnul extrémní zájem a pokládané otázky naznačovaly, jak výjimečný, neuchopitelný, záhadný a lákavý je příběh české sportovní obojživelnice.

Jako by se svět stále marně snažil tenhle fenomén pochopit.

Jak je to možné? Jak lze kombinovat dvě naprosto odlišné disciplíny a navíc v nich vynikat v rámci té nejvybranější světové konkurence?

"Já vám to ale vysvětlit nedokážu. Nevím, jak odpovědět," řekla Ledecká. "Nevím totiž, jaké to je, když děláte jen jeden sport. Od dětství to mám takhle a je to pro mě něco naprosto přirozeného."

Přišel ale další pokus, jak z Ledecké vytáhnout, co má raději. "Představte si hypotetickou situaci. Máte rychle opustit dům a můžete si vzít jen jednu věc. Sáhnete po snowboardu nebo po lyžích?" rozesmál Češku jeden z novinářů.

"Já nic brát nebudu, mám na to člověka. Je silnej, dokáže vzít obě věci," vysvětlovala Ledecká uprostřed záchvatu smíchu.

Rozpovídala se o tom, co ji v její netradiční sportovní cestě motivuje.

"Je to úplně prosté. Jednoduše miluju to, co dělám. A užívám si to. Větší motivace přece neexistuje. Jsem taky hodně soutěživý člověk. Chci být lepší a lepší. Naprosto základ všeho ale je, že se tím bavím. Za každých okolností to musí být zábava," zdůrazňovala šestadvacetiletá závodnice.

Unikátní a srandovní situace uvnitř hlavy

Přiznala, že na žádné oslavy nebude čas. A ani myšlenky. Lyžařské klání v superobřím slalomu bude následovat po pouhých dvou dnech "volna".

"Je to strašně divný, protože velká část mě je pořád na tom svahu a závodí na snowboardu. Na druhou stranu, další moje část už myslí na lyže. A jen opravdu malá část nějak oslavuje. Je to unikátní a srandovní situace uvnitř mé hlavy," říkala.

Ledecká věřila, že se do lyžařského módu dokáže nastavit co nejrychleji. A čelila dotazům, jak se s podobnými časově náročnými změnami vyrovnává psychicky. Novináře zajímalo, kdo jí dělá mentálního kouče. I tehdy vzbudila pozdvižení.

"Žádného nemám. Mám svou mámu. Když se cítím dole, mluvím s ní. Bohužel tu nemůže být," posteskla si a vyzdvihla i psychologický um svého amerického kouče Justina Reitera.

"Také je v tom velmi dobrý. Je to typ trenéra, který o mně víc přemýšlí jako o člověku, než jako o sportovci nebo nějakém stroji. To oceňuju, máme jedinečný vztah, známe se strašně dlouho," podotkla.

Že je po psychické stránce v naprosté pohodě, potvrdila hned vzápětí, když mluvila o cílech do pátečního super-G.

"Bude to zábava, bude to jízda," smála se pod respirátorem. "Udělám všechno pro to, abych ukázala, jak jsem v posledních čtyřech letech na lyžích makala. Prostě uvidíme, jak to půjde," odmítala se jakkoli stresovat.

Něco neskutečného, smekla Sáblíková

Mluvilo se o vyrovnání zlaté bilance jiného českého sportovního úkazu, rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Ta mimochodem o pár hodin později v Pekingu vyprávěla o neskonalém obdivu, který ke krajance chová.

"Byla neuvěřitelně koncentrovaná. Věděla, pro co si jde. Navíc obhajovala, to je vždy těžší. To, co dokázala dnes a před čtyřmi lety je něco neskutečného pro nás všechny," řekla šestinásobná medailistka z olympijských her.

Ledecká přála, ať jí hlavně vydrží chuť. "Právě tím je výjimečná. Dělá to s obrovskou vervou, s láskou. To ji dělá tím, kým je."

V Číně teď půjdou ve dvou dnech obě sportovní ikony znovu do akce. Ještě před páteční snahou o obhajobu zlata v super-G v podání Ester Ledecké uvidí Peking možná olympijskou rozlučku Martiny Sáblíkové.

Na své nejoblíbenější pětikilometrové trati se postaví proti nejtvrdší konkurenci v historii, mezi širší okruh favoritek ale rozhodně patřit bude. Výkon její krajanky na snowboardu jí přitom bude velkou inspirací.

Ledecká po ukončení tiskové konferenci sklidila aplaus i od zahraničních zástupců médií, dokonce rozdala i několik podpisů.

Večer v areálu Čang-ťia-kchou převzala své třetí olympijské zlato. Diváci chyběli, skvělou atmosféru ale zajistil početný hlouček lidí z Českého olympijského výboru i státní hymna, která Ledeckou dojala.

Náročný den poté vrcholil přesunem do střediska v Jen-čchingu, kde se na čínské olympiádě jezdí na lyžích. To už se Ledecká těšila do postele. Trénovat by česká superhvězda chtěla už ve středu.