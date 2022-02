Ledecká si zkusila sjezd, v tréninku byla jedenáctá. Italka slavila, jako by vyhrála

Jedenácté místo obsadila Ester Ledecká v prvním tréninku na olympijský sjezd na hrách v Pekingu.

Den po páté příčce v superobřím slalomu zaostala o 1,47 sekundy za nejrychlejším časem Švýcarky Prisky Nuferové.

Na sjezdovku Rock ve středisku Jen-čching padaly při tréninku malinkaté vločky. Ledecká jela s devítkou. Časem 1:34,94 minuty po dojetí vedla, ale poté o deset míst klesla.

Poprvé od zranění kolena se představila nejlepší sjezdařka sezony Italka Sofia Goggiaová a skončila o osm setin za Ledeckou.

Nad startem Goggiaové visel po pádu v lednovém v super-G v Cortině d'Ampezzo, při kterém si poškodila zkřížený vaz a holenní kost, otazník. Na olympiádě proto vynechala páteční superobří slalom, do tréninku sjezdu už ale nastoupila. Jízdu zvládla a po dojezdu zvedla vítězně ruce nad hlavou.

"Trochu to tu a tam bolí, ale olympiáda je pro mě všechno a udělala bych cokoli, abych tady mohla startovat," řekla olympijská vítězka sjezdu z Pchjongčchangu.

První trénink absolvovala s respektem česká lyžařka Tereza Nová a s odstupem šest a půl vteřiny za vítězkou obsadila 41. místo.

"Mám smíšené pocity. Oproti tomu, jak jsem to čekala, to bylo víc v pohodě. Vím, že do toho můžu jít víc a nemusím se toho bát," řekla Nová. Barbora Nováková kvůli problémům s kotníkem do prvního tréninku nenastoupila.

V neděli a v pondělí jsou na pořadu další dva tréninky. Závod je v plánu v úterý 15. února.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Sjezdové lyžování- ženy, první trénink na sjezd:

1. Nuferová (Švýc.) 1:33,47, 2. Weidleová (Něm.) -0,44, 3. Scheyerová (Rak.) -0,67, …11. Ledecká -1,47, 41. Nová (obě ČR) -6,53.