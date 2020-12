Ledecká překvapila: Dobrá jízda to úplně nebyla, ale je to víc, než olympijské zlato

Ester Ledecká si dnešního vítězství v superobřím slalomu ve Val d'Isere váží ještě více než překvapivého olympijského zlata v této disciplíně z Pchjongčchangu.

Ve Světovém poháru se do dneška nedostala v této disciplíně na stupně vítězů, ale tentokrát byla nejrychlejší. A to navzdory zdravotním problémům, které si přivezla ze závodů na snowboardu.

Ledecká znovu ukázala, jak rychle dokáže přepínat mezi oběma sporty. Minulý týden vyhrála paralelní obří slalom na snowboardu v Cortině d'Ampezzo. Vrtulníkem se přesunula do Val d'Isere, kde skončila šestá a sedmá v pátečním a sobotním sjezdu a úspěšné vystoupení završila dnešním triumfem v super-G.

"Mám z toho skvělý pocit, byl to výborný závod. Vím, že to někomu bude připadat hodně zvláštní, ale tohohle vítězství si vážím ještě o něco víc než toho olympijského. A to z toho důvodu, že na olympiádu se nominují jenom čtyři z každé země, zatímco tady byli úplně všichni," uvedla Ledecká v nahrávce pro média.

Ve své vítězné jízdě ještě cítila rezervy. "Upřímně si myslím, že to nebyla úplně dobrá jízda. Kdybych to jela podruhé, tak bych si na některé věci dala ještě větší pozor. Ale to je super-G, máte jenom jednu šanci. Můžete si to jen prohlédnout na prohlídce a pak jet na max. A to se mi dneska povedlo," hodnotila svůj výkon.

Ve Val d'Isere závodila poprvé, takže jí pomohlo, že si stejný svah vyzkoušela ve sjezdu. Do Francie přitom dorazila pochroumaná z prkna. "Teď už to můžu prozradit, protože je po závodech. Po snowboardu jsem měla malé zranění, takže jsme neměli šanci moc potrénovat. První trénink jsme měli až tady. Moc se mi nepovedl, protože jsem se s tím pořád ještě trošku prala. A vlastně všechny ty dny tady," prozradila.

Bylo náročné, aby se připravila na vrcholné výkony v oblíbených rychlostních disciplínách. "Chtěla bych hrozně moc poděkovat Michalu Lešákovi, mému fyzioterapeutovi, který mě zvládnul dát takhle rychle dohromady a připravit mě na to, abych mohla dneska vyhrát," uvedla.

Startovala s číslem šest, takže v křesle pro průběžně vedoucí závodnici strávila hodně času, než získala vítěznou jistotu.

"Je to trošku zvláštní, když člověk sedí na té židli a už to nemůže ovlivnit, jenom se kouká na závod. Ale bylo to skvělý. Ráda jsem se dívala na to, jak holky jely. Ještě lepší bylo, že mě žádná z nich nepředjela," dodala.

Vánoce stráví Ledecká doma. Pak se znovu vrátí na lyže. "Uvidíme, jestli pojedeme do Semmeringu. Jinak Svatý Anton, s tím počítáme, myslím, úplně všichni," dodala Ledecká. V rakouském Semmeringu se na konci prosince konají závod v obřím slalomu a slalomu, ve Svatém Antonu jsou 9. a 10. ledna na programu sjezd a super-G.