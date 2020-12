Ledecká v prvním sjezdu sezony dojela šestá, její soupeřky kosila osudná pasáž

Ester Ledecká skončila šestá v úvodním sjezdu sezony Světového poháru. Ve Val d'Isere potvrdila roli současné jedničky Švýcarka Corinne Suterová. Závod kvůli nepříjemné pasáži v závěru nedokončilo pět sjezdařek.

Pětadvacetiletá zimní "obojživelnice" Ledecká opět zvládla přechod ze snowboardu na lyže. V sobotu na prkně suverénně vyhrála paralelní obří slalom SP v italské Cortině d'Ampezzo a po pár trénincích se ve Francii prosadila i mezi nejlepší sjezdařky.

Ledecká nejvíce zaostala v horní pasáži, ale v náročné ledovaté prostřední ani spodní části skoro nic neztratila. Za Suterovou měla v cíli vteřinový odstup. "Jsem s jízdou spokojen," hodnotil trenér Tomáš Bank v České televizi.

Právě před Ledeckou spadly dvě soupeřky. Hůře dopadla Rakušanka Nicole Schmidhoferová, jež ve stokilometrové rychlosti najela bokem do ochranných sítí, které hranou lyže prořízla a zmizela v nich. S údajně poraněným obličejem byla odvezena na ošetření. Závod byl na 20 minut přerušen.

Podívejte se na pád Nicole Schmidhoferové při sjezdu ve Val d´Isere | Video: Youtube.com

O čtyři závodnice později na stejném místě chybovala i Italka Federica Brignoneová, ale ta se po chvilce zvedla a odjela na lyžích.

"Trošku jsem smutný, že jsem vybral devatenáctku," připomněl Bank číslo, s kterým Ledecká jela. Důvodem bylo, že v tréninku se sjezdovka O.K. postupně zrychlovala, v závodu ale po pádech soupeřek nebylo jednoduché se zkoncentrovat. "Pády nikomu nepřidají a jsem rád, že to tak zvládla," pochválil kouč Ledeckou.

Po Ledecké jedoucí Joana Hählenová nezvládla skok před kritickou pasáží, spadla a také doklouzala do sítí, ale rychle se zvedla. V místě pod lanovkou, v kterém závodnicím docházely síly, neustála nerovnosti i vítězka prvního tréninku Američanka Alice McKennisová Duranová a také Francouzka Laura Gaucheová.

Vítězka hodnocení sjezdu SP z minulé sezony Suterová vyhrála o 11 setin před olympijskou vítězkou sjezdu z Pchjongčchangu Italkou Sofií Goggiaovou. Třetí byla nejrychlejší lyžařka z druhého tréninku Breezy Johnsonová z USA.

Ve Val d'Isere jely ženy první rychlostní závod sezony. Tradiční start v Lake Louise, kde loni Ledecká jeden sjezd vyhrála, se kvůli koronaviru nekonal. Superobří slalomy ve Svatém Mořici zase před čtrnácti dny zhatilo sněžení.

V sobotu je ve Val d'Isere na pořadu od 10:30 druhý sjezd, v neděli by se měl jet superobří slalom.

Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Val d´Isere (Francie):

Ženy - sjezd: 1. C. Suterová (Švýc.) 1:44,62, 2. Goggiaová (It.) -0,11, 3. Johnsonová (USA) -0,20, 4. Štuhecová (Slovin.) -0,65, 5. Ortliebová (Rak.) -0,97, 6. Ledecká (ČR) -1,08, 7. Tipplerová (Rak.) -1,25, 8. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,32, 9. Mowinckelová (Nor.) -1,33, 10. E. Curtoniová (It.) -1,36.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 34 závodů): 1. Vlhová (SR) 425, 2. Shiffrinová (USA) 275, 3. Bassinová (It.) 273, 4. Gisinová (Švýc.) 269, 5. Brignoneová (It.) 248, 6. Liensbergerová (Rak.) 220, …28. Ledecká 51, 31. Dubovská (ČR) 48.