Koronavirus děsí i sportovce. Fotbalistky jsou v karanténě, lyžaři přišli o závody

Kvůli novému typu koronaviru byly v Číně zrušeny dva rychlostní závody Světového poháru mužů v alpském lyžování. Obavy z viru zasáhly i další sportovní odvětví.

Závody mužského lyžařského Světového poháru sjezdařů se měly uskutečnit 15. a 16. února v Jen-čchingu jako první oficiální zkoušky tratí pro olympijské hry v roce 2022. Na programu byl sjezd a superobří slalom.

Nový typ koronaviru, který se šíří z města Wu-chan, si vyžádal v Číně již 132 obětí. Celosvětově je více než 6000 případů nakažených, většina právě v Číně.

Nejlidnatější země světa se připravovala na historicky první Světový pohár sjezdařů. Dnes však lyžařská federace oznámila, že závody se konat nebudou.

"Přestože je riziko v Jen-čchingu malé, zdraví a dobré podmínky sportovců i všech účastníků jsou pro nás prioritou. Je také nezbytné, aby se sportovci mohli soustředit na svůj výkon i na nové tratě," uvedl předseda FIS Gian Franco Kasper.

Lyžařky by si měly neznámou sjezdovku vyzkoušet v rámci Světového poháru příští rok v březnu. Zda a případně kdy dostanou muži novou šanci, zatím není jasné. Ani to, jestli pořadatelství od Číny převezme jiné evropské středisko. Zájem měl rakouský Saalbach-Hinterglemm.

Australané izolovaly čínské reprezentantky

Čínské fotbalistky se kvůli epidemii nového typu koronaviru dostaly do karantény v Brisbane. Australské úřady izolovaly reprezentační družstvo, které dorazilo na olympijskou kvalifikaci, v jednom z hotelů, kde by měl tým zůstat až do 5. února.

Hráčky se 22. ledna nacházely v čínském Wu-chanu, odkud se nemoc šíří. Podle nové australské národní vyhlášky musejí všichni lidé, kteří z Wu-chanu přijíždějí, povinně zůstat 14 dní v karanténě.

Pro čínské hráčky to znamená, že nestihnou úvodní zápas olympijské kvalifikace, který měly odehrát v pondělí v Sydney proti Thajsku. Zatím není jasné, zda bude utkání odloženo.

Číňanky se podle posledních zpráv cítí dobře a s úřady spolupracují. Ve státě Queensland, kde Brisbane leží, dosud nebyl potvrzen žádný případ výskytu nového typu koronaviru, 19 testů ale čeká na výsledky.

"Ministerstvo zdravotnictví úzce spolupracuje nejen s hráčkami, ale i s vedením hotelu, v němž jsou hráčky ubytovány. Je nezbytné, aby byly důsledně izolovány od dalších hostů a zaměstnanců a aby bylo průběžně kontrolováno jejich zdraví," uvedl ministr zdravotnictví Queenslandu Steven Miles.

Čínské reprezentantky ovlivnila epidemie už před příletem do Austrálie. Měkolik hráček, mezi nimi i zkušená Wang Šuang, muselo zůstat v Číně, neboť se vrátily do rodného Wu-chanu na oslavy lunárního Nového roku.

Zatímco reprezentantky jsou v Austrálii v karanténě, mužský ligový tým Wu-chan Zall může v přípravě na začátek sezony bez omezení trénovat na soustředění ve Španělsku. Mužstvo totiž naposledy pobývalo ve městě, odkud se koronavirus začal šířit, 2. ledna a poté se připravovalo jinde.

Než tým dorazí na jih Evropy, projde prohlídkami na letištích v Šanghaji a Istanbulu. Podle španělských úřadů nemá nikdo z hráčů ani realizačního týmu zdravotní problémy. Mužstvo bude v Andalusii trénovat několik týdnů, nová sezona čínské ligy odstartuje 22. února.

O dvanáct dnů dříve začne Liga mistrů, ale její zápasy se kvůli epidemii zatím v Číně hrát nebudou. Asijská konfederace čtyřem tamním klubům nařídila vyměnit si pořadatelství se soupeři. Čínské týmy by měly hrát doma až od čtvrtého kola v dubnu.

Kvůli zdravotním rizikům už byly z Číny přeloženy například olympijské kvalifikační turnaje basketbalistek a fotbalistek, zrušeno bylo halové mistrovství Asie v atletice či Hongkongský maraton.