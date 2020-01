Unavená Ledecká vynechala kvůli bezpečnosti super-G. Teď se vydá odpočívat do Ruska

Kvůli únavě vynechala česká lyžařská hvězda Ester Ledecká dnešní superobří slalom Světového poháru v Bansku.

Příští týden se olympijská vítězka v super-G vrátí na svahy v Soči ve sjezdu, ve kterém bojuje o malý glóbus za triumf v disciplíně.

Na čtyřiadvacetiletou Ledeckou dolehla únava z programu uplynulých týdnů v sobotním sjezdu, ve kterém fyzicky odpadla a nebodovala. "Byla totálně bez energie. Proto jsme se rozhodli v podstatě z bezpečnostních důvodů šetřit síly a neriskovat zranění v tom stavu, ve kterém se Ester nachází," řekl České televizi její trenér Tomáš Bank.

Vítězka úvodního sjezdu sezony Ledecká začala nový rok na lyžích 9. ledna prvním tréninkem sjezdu v Zauchensee, kde skončila v závodu osmá a v kombinaci dokonce šestá.

Dva dny po kombinaci při svém prvním startu ve Světovém poháru na snowboardu v sezoně skončila druhá v paralelním slalomu v rakouském Bad Gasteinu a v sobotu 18. ledna vyhrála na prkně paralelní obří slalom v Rogle.

Následoval přesun soukromým tryskáčem do Bulharska a přechod ze snowboardu zpět na lyže. V Bansku na náročné, zledovatělé a technické trati jí trénink nevyšel. V prvním pátečním sjezdu dojela dvacátá a v sobotu na 32. místě nebodovala.

"Program, který si Ester v minulých týdnech naložila, se ukázal jako dost náročný a teď se to dost projevuje. Super-G nemáme zas tak dobře rozjeté na celkové umístění, proto jsme se rozhodli, že ho vynecháme," uvedl Bank.

Šokující vítězka superobřího slalomu na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 jela tuto disciplínu v této zimě dvakrát a v Lake Louise skončila třicátá, ve Svatém Mořici byla o místo horší.

V pondělí se Ledecká se svým týmem přesune do Ruska. "Bude odpočívat, protože nás čeká další náročný program, jsou tam tři tréninkové jízdy," řekl Bank.

Ve středisku Rosa Chutor začnou tréninky ve středu 29. ledna, sjezd se pojede v sobotu 1. února a super-G o den později. V pořadí sjezdu SP je Ledecká třetí.

Již 66. prvenství v seriálu oslavila v Bulharsku americká hvězda Mikaela Shiffrinová a nově vede hodnocení super-G. Z minulé sezony obhajuje čtyřiadvacetiletá lyžařka čtyři glóby.

Shiffrinová v Bansku vyhrála páteční sjezd a v sobotním byla čtvrtá, dnes opět dominovala. V rámci SP vyhrála 66. závod a už jen jeden jí chybí, aby dorovnala Rakušana Marcela Hirschera na třetí příčce nejúspěšnějších lyžařů. Vede švédská legenda Ingemar Stenmark (86), Lindsey Vonnová zaostala o čtyři, než loni ukončila kariéru.

Její americká krajanka Shiffrinová dnes vyhrála o 29 setin před Italkou Martou Bassinovou. "Trať a rozestavení branek mi perfektně sedělo. Jela jsem na maximální riziko a taky měla trochu štěstí," řekla Shiffrinová, jež udělala další krok k zisku čtvrtého velkého křišťálového glóbu v řadě.

SP ve sjezdovém lyžování v Bansku (Bulharsko):

Ženy - super-G:

1. Shiffrinová (USA) 1:10,88, 2. Bassinová (It.) -0,29, 3. Gutová-Behramiová -0,70, 4. C. Suterová (obě Švýc.) -0,92, 5. Weiratherová (Licht.) -1,00, 6. Vlhová (SR) -1,13, 7. Curtoniová (It.) -1,23, 8. Venierová -1,25, 9. Ortliebová -1,27, 10. Veithová (všechny Rak.) -1,35.

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 3 ze 7 závodů): 1. Shiffrinová 186, 2. C. Suterová 150, 3. Rebensburgová (Něm.) 148, 4. Gutová-Behramiová 127, 5. Brignoneová (It.) 116, 6. Schmidhoferová (Rak.) 102, …48. Ledecká (ČR) 1.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 855, 3. Vlhová 830, 4. Bassinová 620, 5. Holdenerová (Švýc.) 493, 6. Rebensburgová 424, …16. Ledecká 234, 74. Dubovská 35, 88. Capová (obě ČR) 21.