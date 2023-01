Další senzace se zatím odkládá. Zraněná Ledecká vzdala start na sjezdařském MS

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se kvůli letní zlomenině klíční kosti, s níž musela jít v listopadu na druhou operaci, nezúčastní mistrovství světa v alpském lyžování.

To začne za dva týdny ve francouzských střediscích Courchevel a Méribel. S účastí na světovém šampionátu ve snowboardingu, který bude ve druhé polovině února v gruzínském Bakuriani, zatím Ledecká počítá. V tiskové zprávě o tom informoval její tým.

Lékaři po čtvrteční kontrole doporučili Ledecké vzdát účast na vrcholné lyžařské akci. Zranění se sice po druhé operaci hojí dobře, ale závodní lyžování by bylo příliš riskantní. Ledecká názor odborníků respektuje.

"Do poslední chvíle jsem věřila, že se lyžařské mistrovství světa dá stihnout. Kondičně jsem skvěle připravená, ale na sněhu zatím nesmím nic uspěchat. Chvíli jsem byla z vyjádření pana doktora Spernera a pana profesora Koláře smutná, ale rozumím tomu, že nejdůležitější je, abych měla rameno zase stoprocentní. Při závodech dostává docela zabrat, hlavně na startu a samozřejmě při průjezdech v branách ve stotřicetikilometrové rychlosti to jsou pekelné nárazy do celého těla, které by zatím ještě mohly práci pana doktora poničit," uvedla elitní lyžařka a snowboardistka.

O světové medaile v paralelním obřím slalomu a slalomu na snowboardu se pojede 19. a 21. února. Ledecká věří, že u toho bude.