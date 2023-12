Zatím nejlepší jízda, hlásí Ledecká. Další Češka doplatila na předčasný konec závodu

V prvním sjezdu po návratu na lyže obsadila trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká 22. příčku. Ve Svatém Mořici měla dnes výrazně menší ztrátu než v pátečním superobřím slalomu, kde byla třiadvacátá. Poprvé od března 2022 vyhrála sjezd Světového poháru Američanka Mikaela Shiffrinová a připsala si již 91. vítězství v elitním seriálu.

Pořadatelé kvůli zhoršení podmínek sjezd po 35 závodnicích ukončili.

Závodnicím z úvodu startovní listiny počasí přálo, ve Svatém Mořici bylo jasno. Česká lyžařka a snowboardistka Ledecká vyrazila na trať jako dvanáctá a se ztrátou 1,53 sekundy na vedoucí Shiffrinovou byla průběžně nejpomalejší. Nakonec se ještě o deset míst propadla.

Ve Svatém Mořici, kde se jí ani v minulosti příliš nedařilo, ale ztratila o 1,91 sekundy méně než v pátečním super-G. "Myslím si, že to byla zatím nejlepší jízda, kterou jsem tady předvedla. Oproti tréninkům jsem se zlepšila, takže to mám radost, hlavně jsem i opravila nějaké chyby," řekla Ledecká v nahrávce pro média.

Na lyžích v pátek závodila poprvé od loňského března po té, co v minulé sezoně kvůli zlomenině klíční kosti do SP nezasáhla. "Jsem ráda za každou jízdu, kterou tu jedu. Byla to hodně dlouhá doba bez takhle brutálních sjezdů. Myslím si, že je důležité, abych se do toho jízdu po jízdě dostávala. Myslím si, že jsem na dobré cestě," doplnila.

Další výhry ve sjezdu se po více než roční pauze dočkala Shiffrinová, která se k rekordnímu počtu vítězství propracovala především díky slalomu a obřímu slalomu. Dnes o patnáct setin předčila i hvězdu rychlostních disciplín Sofii Goggiaovou a počtvrté v kariéře vyhrála sjezd Světového poháru. Za Goggiaovou byla o další dvě setiny zpět na třetí příčce její italská krajanka Federica Brignoneová.

Krátce po odjetí nejlepší třicítky se závod zkomplikoval. Po dlouhé pauze kvůli ošetřování Rakušanky Elisabeth Reisingerové, jež se zranila při pádu, se výrazně zhoršilo počasí. Pořadatelé ještě pustili na trať další čtyři lyžařky, ale když dvě z nich vypadly a zbývající nabraly obří ztrátu, závod ukončili. Neodstartovala tak ani druhá česká reprezentantka Tereza Nová, která měla pětapadesátku.

Program ve Svatém Mořici by měl v neděli uzavřít druhý superobří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):

Ženy - sjezd: 1. Shiffrinová (USA) 1:28,84, 2. Goggiaová -0,15, 3. Brignoneová (obě It.) -0,17, 4. Hütterová -0,28, 5. Puchnerová (obě Rak.) -0,39, 6. Aicherová (Něm.) -0,43, …22. Ledecká (ČR) -1,53.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 43 závodů): 1. Shiffrinová 620, 2. Brignoneová 425, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 405, 4. Vlhová (SR) 391, 5. Hectorová (Švéd.) 296, 6. Goggiaová 286, …41. Dubovská 38, 69. Ledecká 17, 89. Jelínková (všechny ČR) 2.