Sdruženář Vytrval poprvé bodoval ve Světovém poháru, dojel o místo před Portykem

před 1 hodinou

Sdruženář Jan Vytrval poprvé v kariéře bodoval ve Světovém poháru. V Ramsau dvacetiletý reprezentant doběhl na 28. místě a o jednu příčku porazil českou jedničku Tomáše Portyka. Lukáš Daněk obsadil 38. místo.

Popáté v kariéře zvítězil Nor Jörgen Graabak, který ve finiši porazil německé soupeře Johannese Rydzeka a Fabiana Riessleho.

Vytrval si na osobní vánoční dárek zadělal patnáctým místem ve skoku. Do desetikilometrové běžecké části vyrazil 49 sekund po polském průběžném lídrovi Szczepanu Kupczakovi, který nakonec skončil až ve čtvrté desítce. Na Graabaka Vytrval ztratil přes půldruhé minuty a cílem proběhl s čtvrtminutovým náskokem na Portyka, který se do bodované třicítky protlačil z 34. pozice po skoku.

Do běžecké části nenastoupil vítěz čtyř předchozích závodů a suverénní lídr pořadí SP Jarl Magnus Riiber. Norský sdruženář doplatil na chaos v závěru skokanské části, protože jako poslední závodník na věži absolvoval pokus až po dlouhých úpravách nájezdové stopy, která se z ničeho nic začala rozpadávat. Na rozdíl od sobotního závodu, kdy před posledními dvěma závodníky byla skokanská část zrušena kvůli počasí, Riiber nakonec pokus absolvoval, předvedl jen 79 metrů a do stopy měl vyrazit jako 43. s mankem přes dvě minuty.

SP v severské kombinaci v Ramsau (Rakousko):

1. Graabak (Nor.) 23:58,7, 2. Rydzek -0,3, 3. Riessle (oba Něm.) -1,0, 4. A. Watabe (Jap.) -4,5, 5. Geiger (Něm.) -8,7, 6. Björnstad (Nor.) -9,1, 7. Weber (Něm.) -9,5, 8. Seidl -9,6, 9. Rehrl (oba Rak.) -17,9, 10. Pittin (It.) -29,7, …28. Vytrval -1:37,3, 29. Portyk -1:53,3, 38. Daněk (všichni ČR) -2:27,6.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber (Nor.) 480, 2. Rydzek 295, 3. Graabak 267, 4. Seidl 250, 5. Rehrl 237, 6. Frenzel (Něm.) 227, …27. Portyk 52, 48. Vytrval 3.