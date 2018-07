Tunka potřebuje nabrat sebevědomí, Fišerová zlepšit taktiku, říká bývalý kanoista Ježek

před 6 hodinami

Vodní slalomáři mají za sebou pražské mistrovství Evropy a tři z letošních pěti závodů Světového poháru. A na všech těchto velkých akcích jim nechyběla medailová radost. "Kajakáři Jiří Prskavec i Kateřina Kudějová a kanoistka Tereza Fišerová mohou právem myslet na špičkové umístění,“ zdůrazňuje Stanislav Ježek, ještě nedávno vynikající kanoista a v současnosti svazový manažer.

Nejvíc asi sledujete své nástupce mezi kanoisty. Jste s nimi spokojen?

Velkým a bez nadsázky nádherným překvapením byla bronzová jízda Tomáše Raka na pražském mistrovství Evropy. Jezdí dobře už delší dobu, ale zatím na sebe moc neupozornil. Je to jeho první medaile z velké akce, k níž mu zřejmě dost pomohlo domácí prostředí. Trvale dobře jezdí v Troji pátý Lukáš Rohan a jsem sám zvědavý, zda se mu podaří pěkný výsledek častěji zopakovat. Mezi nečekaný úspěch patří i bronz Michala Jáně ze Světového poháru v Krakově. Je to kanoista, který potřebuje mít ten správný den D a pak může myslet i na stupně vítězů.

V Troji vás jistě ještě potěšila dvojí česká účast na stupních vítězů v soutěži deblkanoistů…

To určitě, vždyť pro dvojici Tomáš Kašpar, Marek Šindler to bylo vlastně loučení s disciplinou, která byla vyřazena z programu olympijských her. Jejich zlato, ale i bronz páru Ondřej Karlovský, Jakub Jáně se staly jakýmsi puncem za ukončením dlouholeté tradice této "C dvojky."

Má česká kanoe žen kromě Terezy Fišerové nějakou další výbornou závodnici?

Nemá! Tereza je velice houževnatá, má tah na bránu a umí bojovat o přední umístění, což je její nejsilnější zbraň. Rezervy má naopak ještě v taktice jízdy, potřebuje při svém mládí získat ještě víc zkušeností, aby nedělala zbytečné chyby. V průběžném hodnocení Světového poháru je zatím na šesté příčce a při velké vyrovnanosti se může protlačit i do silné trojky. Určitě s ostatními světovými kanoistkami drží krok Za zmínku stojí ještě její mix pár s Jakubem Jáně, který nemá ve světě konkurenci. Ostatní kanoistky patří do skupiny mladých a nadějných, takže velké závody v seniorské kategorii mají teprve před sebou.

Nečekal jste lepší výsledky od zkušené kajakářky Kateřiny Kudějové?

Musela vynechat dva závody Světového poháru, takže v průběžném hodnocení zatím není v elitní desítce. Stále však patří do této vybrané kajakářské společnosti, což potvrdila sedmým místem jak na evropském šampionátu, tak i uplynulý víkend na Světovém poháru v Německu. Trochu ji přibrzdil zraněný kotník. Potřebuje jen dobrou vlnu, začít opět stabilně bodovat a potom oprávněně může mít zase medailové ambice. Kvalitní výkonnostní skok se podařil Barboře Valíkové, pro níž je určitě povzbuzující na mistrovství Evropy postup až do finále.

Nejsilnější kategorii tvoří kajakáři. Kteří z nich mohou mít letos vysoké cíle?

Jedničkou je Jiří Prskavec, který skončil jednou čtvrtý, dvakrát třetí a před třemi dny v Německu druhý. Stříbrná příčka mu zatím patří i ve Světovém poháru a má všechny předpoklady, aby si pozici na stupních vítězů udržel. Má standardní výbornou formu a daří se mu i v dost riskantních jízdách. Výborně připravený je rovněž loňský vítěz Světového poháru Vít Přindiš, který na rozdíl od Jirky jezdí spíš na jistotu. Také on může mí medailové ambice, jen bych si představil, že svým jízdám přidá víc dravosti. Pěkným šestým místem v Liptovském Mikuláši na sebe upozornil i Luboš Hilgert, syn slavných rodičů, po nichž tento sport miluje, jezdí pro radost a když se mu daří, nechybí ani v elitní partě. Jakákoliv medaile by ho určitě moc potěšila.

Moc se zatím nedaří úřadujícímu mistru světa Ondřeji Tunkovi. V čem vidíte hlavní příčinu?

Není jednoduché zopakovat jakýkoliv triumf hned v následujícím roce. Navíc titul mistra světa. Nejde o to, že by něco ztratil ze svého nesporného umění. Je to spíš psychická záležitost, na kterou může mít vliv třeba počáteční nezdar. Když se mu vrátí potřebné sebevědomí, tak věřím, že o něm ještě uslyšíme.