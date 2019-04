Před dvěma lety si ani nezavázal tkaničku. Teď Woods svým příběhem rozplakal i Serenu

před 39 minutami

Rozvod, operace zad, zatčení policií. Golfista Tiger Woods si během poslední dekády prošel takovými životními peripetiemi, že už možná ani sám nevěřil, že by se jednou na greenech vrátil do absolutní světové špičky. Ale dokázal to. V neděli po 14 letech oblékl zelené sako pro vítěze Masters a svým příběhem dojal řadu osobností včetně své krajanky, tenistky Sereny Williamsové.

Nástup do golfového kolotoče měl přitom impozantní. První Masters ovládl už v jednadvaceti letech. Na Tour působil jako zjevení a brzy si ji podmanil. Stal se světovou jedničkou a vyhrával jeden major za druhým. V roce 2008 jich měl na kontě už 14. Ale pak se na hlavu rodáka z Kalifornie začaly sypat problémy. Nejprve se mu hroutil osobní život tím, že vyplavaly na povrch kauzy s jeho zálety. Hned třináct žen se přihlásilo, že se slavným golfistou mělo poměr. Marné bylo odvolávání se na závislost na sexu, jeho manželství s Elin Nodergrenovou skončilo krátce po narození dcery Sam Alexis a syna Charlieho Axela. Předloni ho zase zatkla policie za to, že řídil auto pod vlivem léků. Po manželství se začala hroutit i jeho tělesná schránka. Z greenů zamířil do nemocnice, kde absolvoval jednu operaci zad za druhou. Ještě před dvěma roky se nedokázal ohnout tak, aby si zavázal tkaničku. "Měl jsem vážné pochybnosti. Nemohl jsem sedět, ani pořádně ležet. Sotva jsem zvládl chodit. Nešlo vlastně nic dělat," vzpomínal Woods v Augustě, když v neděli znovu oblékl slavné zelené sako. Poté ale zvládl rehabilitaci a znovu začal hrát. "Zjistil jsem, že zase dokážu švihnout holí. Byl jsem šťastný, že zase můžu dělat to, co mám rád, a hlavně, že můžu zase normálně žít," prohlásil Američan. Woods je zpátky v zeleném. Masters v Augustě vyhrál po čtrnácti letech číst článek Podle vlastních slov si vítězstvím na Masters uzavřel kruh své kariéry. Když ve 21 letech proměnil poslední pat a pak zvedl ruce nad hlavu, jako první ho přišel obejmout jeho otec. Nyní už sám plní roli tatínka a po triumfu hned přijal do náručí obě své ratolesti. "Konečně snad začínají chápat, co pro mě golf znamená. Doteď věděly, že je to činnost, která mi přináší spoustu bolesti. Teď jsem jim vytvořil nové vzpomínky, snad si budou navždycky pamatovat, jak jejich táta vyhrál Masters," přál by si Woods. Příběh comebacku bývalé světové jedničky přesáhl hranice tohoto sportu a dojal nejednu slavnou osobnost. Okamžitě po Woodsově vítězství se ozvala tenistka Serena Williamsová. "Jsem v slzách. Je to velikán jako nikdo jiný. Milion gratulací, jsi inspirací. Díky, kámo," uvedla vítězka 23 grandslamových turnajů ve dvouhře. "Gratulace. Miluju lidi, kteří jsou nejlepší pod tlakem. Fantastický návrat skvělého chlapíka," tweetoval zase americký prezident Donald Trump, který prohlásil, že golfistu ocení Prezidentskou medailí svobody, jedním z nejvyšších civilních vyznamenání v USA. V podobném duchu se přidal i bývalý americký prezident Barack Obama. "Vrátit se a vyhrát Masters po všech vzletech a pádech je důkaz znamenitosti, vytrvalosti a odvahy." 26 fotografií Nevěra s pornohvězdou i závislost na lécích. Woods překonal vlastní slabost a je zpět

