Woods je zpátky v zeleném. Masters v Augustě vyhrál po čtrnácti letech

Americký golfista Tiger Woods oblékl popáté v kariéře zelené sako za triumf na Masters. Někdejší světová jednička slaví celkově patnáctý titul na turnaji kategorie major v kariéře, ale první po jedenácti letech a po operacích zad. Woods zvítězil s výkonem třináct ran pod par a s náskokem jednoho úderu před trojicí soupeřů.

"Je to ohromující už jen proto, že jsem rád, že vůbec ještě hraju golf. Je to moje nejtěžší vítězství, když si uvědomím, čím vším jsem si prošel," řekl Woods. "Je to dvaadvacet let od mé první výhry tady. Tenkrát tady byl můj táta a dnes jsem dvojnásobným otce i já. Kruh se uzavřel. Nemám slov."

Woods poprvé kraloval v Augustě před 22 lety a do zeleného saka se oblékl rovněž v letech 2001, 2002 a 2005. Turnaj major naposledy ovládl na US Open v roce 2008. Pak se ale třiačtyřicetiletý Woods i obával, že už golf kvůli problémům se zády ani hrát nebude. Podstoupil čtyři operace, tu poslední v dubnu roku 2017, ale dokázal se vrátit a mezi fanoušky znovu vyvolal "Tigermánii". "Neřekl bych že jde o nějaký velký příběh, ale abych mohl mít tolik úspěchů, potřeboval jsem hodně podpory," řekl.

Před finálovým dnem ztrácel Woods dvě rány na vedoucího Francesca Molinariho z Itálie. V závěrečném kole, které začalo kvůli hrozbě bouřek už dopoledne, po první devítce jamek zaostával o ránu, ale finiš zvládl ve velkém stylu. Po dvanáctce se už i díky chybám soupeřů o vedení dělil, po birdie na pětiparové patnáctce soupeřům o ránu odskočil a dalším birdie náskok zvýšil. Na poslední jamce si dovolil bogey, přesto vyhrál. "Hrál jsem nejtrpělivěji za poslední roky. Měl jsem pod kontrolou emoce, míč dobře umísťoval a bylo úžasné vnímat to napětí," řekl Woods.

Po posledním patu v turnaji Woods vytáhl relativně klidně míček z jamky a vzápětí propukl v obrovské nadšení. "Ani nevím, co jsem dělal. Jen jsem pořádně křičel," řekl Woods. Cestou z osmnáctého greenu se objal se synem Charliem, dcerou Sam a matkou Kultidou, uronil i slzu štěstí a pak s širokým úsměvem zatínal pěsti.

Patnáctým titulem kategorie major se přiblížil rekordmanovi Jacku Nicklausovi z USA, který zvítězil osmnáctkrát. "Velké blahopřání. Jsem nadšený za Tigera i za golf jako takový. Je to fantastické," reagoval devětasedmdesátiletý Nicklaus. Woods si také připsal 81. výhru na okruhu PGA a jedna ho dělí od rekordu Sama Sneada.

O druhé místo se za Woodsem podělili jeho krajané Dustin Johnson, Xander Schauffele a Brooks Koepka. Molinari obsadil dělenou pátou pozici s výsledkem o další ránu horším.

Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě (par 72, dotace 11 milionů dolarů):

1. Woods 275 (70+68+67+70), 2. D. Johnson 276 (68+70+70+68), Schauffele 276 (73+65+70+68) a Koepka (všichni USA) 276 (66+71+69+70), 5. Day (Austr.) 277 (70+67+73+67), Simpson 277 (72+71+64+70), Finau (oba USA) 277 (71+70+64+72) a F. Molinari (It.) 277 (70+67+66+74), 9. Rahm (Šp.) 278 (69+70+71+68), Cantlay 278 (73+73+64+68) a Fowler (oba USA) 278 (70+71+68+69).