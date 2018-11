Oslava světového titulu? Český šampion Šonka rozebral v hangáru vítězné letadlo

před 1 hodinou

Akrobatický pilot Martin Šonka má za sebou skvělou sezonu. Poté, co v září získal potřetí za sebou titul mistra Evropy v disciplíně freestyle, dokázal po nepovedeném začátku završit úspěšně sérii Red Bull Air Race a poprvé v kariéře ji vyhrál.

Celý šampionát rozhodl v neděli úplně poslední let sezony, jehož aktérem byl stejně jako minulý rok právě Šonka. Zatímco loni titul ztratil, letos ho právě díky povedenému závěrečnému vystoupení dobyl.

"Ta sezona byla neskutečná. Poté, co jsme loni o titul neslavně přišli posledním letem sezony, letos se nám jako jediným z těch loni nejlepších podařilo o něj bojovat znovu. Z toho jsem měl obrovskou radost. Svědčí to o tom, jak silný tým jsme. A výsledek je záležitostí celého týmu," uvedl Šonka.

Sezona v jeho podání byla neuvěřitelným a hodně dramatickým příběhem. "Na začátku dvě technické diskvalifikace za otáčky a za předstih, což nás stálo hrozně bodů. Já se jen modlil, aby nás právě tyhle zbytečně odevzdané body po naší chybě nestály titul. Bojovali jsme dál, dostali se do sedla a najednou přišla krásná šňůra tří vítězství, která nás vynesla na vrchol," připomněl Šonka.

Hlavní drama ale mělo teprve přijít. "Následoval zase krásný pád dolů v Indianapolis, kde jsme si mohli titul pojistit, ale samozřejmě se to nestalo, jak už to tak bývá," uvedl Šonka, jenž vypadl hned v prvním vyřazovacím kole a klesl na průběžnou druhou příčku.

Je přesvědčený o tom, že nezvládnutý závěr z loňska mu pak v texaském Fort Worth hodně pomohl. "Myslím, že to byla obrovská výhoda, že jsem měl tu zkušenost. Oba soupeři měli šanci mě v přímém souboji porazit, ale nepodařilo se jim to. O to krásnější tak bylo, jak vše po celé sezoně vyšlo a dělá ji to pro nás ještě zajímavější," podotkl Šonka.

Ve čtvrtfinále vyřadil lídra seriálu Michaela Gouliana a postoupil do finálové čtyřky. "Ptali se mě, jestli jsem nějak nervózní, ale já to bral jako obrovskou výhodu, že máme možnost se ho zbavit co nejdříve. Měl pět bodů k dobru a kdyby nakonec skončil v té čtyřce třeba druhý za mnou, byl by celkovým vítězem. Vyšlo to takhle dobře. Navíc vím, že Michael tyhle vypjaté situace nemá zrovna moc rád, pak chybuje a také tam nějaké chyby udělal," uvedl Šonka.

Na titul mohl dosáhnout ještě Australan Matt Hall, jenž před Šonkovým letem vedl. Český závodník dokázal udržet nervy na uzdě. "Těšil jsem se na ten let, že se poperu o titul, ale nepřipouštěl si, že tam někde visí. To by byl jen stres a rušivá informace," konstatoval.

"Podle rádia jsem jen poslouchal, jak probíhá Mattův let. A když jsem slyšel, že zaletěl super rychlý čas, tak jsem šel do toho s tím, že potřebujeme být také hodně rychlí a jít do toho úplně naplno. Zvolil jsem tedy riskantnější trajektorii, kterou jsem nemusel použít předtím v závodě, protože nebylo potřeba tak tlačit na pilu," popsal Šonka.

Oslava v zámoří byla jen decentní. "Samozřejmě jsme slavili, ale začali jsme opatrně, neboť po všech povinnostech jsme se vrátili do hangáru a museli hned rozebrat letadlo, protože v pondělí se posílalo do Abú Zabí na další sezonu. Skončili jsme v deset a bar zavíral ve 12, takže jsme toho moc nestihli. Ještě to doženeme tady," ujistil Šonka, který dnes obdržel medaili Českého svazu letectví z rukou jeho předsedy a československé pilotní legendy Oldřicha Pelčáka.

Před Šonkou je nyní dvouměsíční přestávka, než začne titul proti stejným 13 soupeřům hájit. K osmi závodům mají dva přibýt. "Rozdíl mezi rokem 2010, kdy jsme tam dělali křoví a byli do počtu, a rokem 2018 je neuvěřitelný. Konkurence je však obrovská a bude hrozně těžké prvenství obhájit. Jsem ale extrémně soutěživý člověk, takže s motivací mít problém rozhodně nebudu," uvedl čtyřicetiletý pilot.

Dál se bude věnovat i letecké akrobacii, v níž je členem reprezentace. "Něčemu navíc se věnují veskrze všichni. I když jsem loni měl tu myšlenku, že bych opustil akrobacii a soustředil se výhradně na Air Race, tak jsem to okamžitě zamítl. Pokud to půjde, rád bych to měl takto propojené, jen je třeba přepínat hlavu a tělo vždy na druhé letadlo, protože v každém odvětví mám jiné," řekl s úsměvem Šonka.