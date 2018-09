Video: Úspěšné dobývání Vídně. Šonka si do třetice podmanil závody leteckých es

včera

Martin Šonka ve Wiener Neustadtu potvrdil vysokou kvalitu české školy v akrobatickém létání. Musely se před ním pokořit všechny světové hvězdy.

Wiener Neustadt - Potřetí za sebou se mohl akrobatický pilot Martin Šonka radovat z toho, že v závodě Red Bull Air Race pokořil všechny soupeře. Triumf ve Wiener Neustadtu, kousek od hlavního města Rakouska, ho navíc posunul do čela světového šampionátu.

"Je to neskutečný výsledek a mám ohromnou radost. Přijelo sem spoustu českých fanoušků, naše vlajky vlály všude. Těžko se teď popisuje, co to pro nás znamená, bylo to skoro jako domácí závod," líčil dojatě Šonka pocit na svých webových stránkách.

"Po kvalifikaci jsme nebyli úplně spokojení, ač jsme skončili třetí. Týmy vepředu byly o dost rychlejší. Dnes to znovu vše zaklaplo, v každém letu jsme zrychlovali, až se ve finále povedl ten úplně nejlepší. Je to díky práci celého týmu, který tvrdě pracoval, aby se tohle mohlo podařit," dodal nový lídr seriálu Red Bull Air Race.