Air Race v centru Prahy? Vltava je tam úzká, říká český šampion a doporučuje Tábor

před 1 hodinou

Red Bull Air Race není jen tak obyčejný závod letadel, je to skutečná vzdušná Grand Prix, kde rozhoduje každá desetina vteřiny a nalétaný metr. O to větší úspěchem českého sportu je, že se letošním mistrem světa stal Martin Šonka. Foto: Red Bull Content Pool

Akrobatický pilot Martin Šonka věří, že si v dohledné době bude moci vychutnat start v závodě seriálu Red Bull Air Race, který letos celkově vyhrál, na českém území. Podle něj by se tak mohlo stát v roce 2021.

"Je jasné, že bych samozřejmě strašně rád měl nějaký závod přímo doma. A není vyloučené, že by série zavítala i do České republiky," řekl Šonka. "Stabilní fanouškovská základna roste, série získává prestiž a už to není jen o nějakém prohánění letadýlek. Organizátor by o závod v Česku stál, teď jde o to, co je třeba splnit, aby se tady opravdu uskutečnil," dodal Šonka.

Nejdůležitější jsou peníze a lokace, kde by se závod konal. "Aby se líbila organizátorovi," uvedl Šonka. "Určitě to nebude příští rok. Reálně asi ani přespříští, ale za tři roky už by to třeba mohlo vyjít. Jen vyřizování stovek povolení vám zabere rok dva," prohlásil.

S největší pravděpodobností nepůjde uspořádat závod přímo nad Vltavou v centru Prahy. "Řeka tam je hodně úzká, je tam i hodně mostů, takže prostor na trať s ohledem na veškeré podmínky, které musí splňovat, není velký. A je otázka, zda by se tam odpovídající trať opravdu vešla. Variantou je třeba Chuchle, tam by se asi létat dalo," přemítal Šonka.

"Ale jak říkám, ke všemu je potřeba získat všechna potřebná povolení. A hlavně to musí někdo zaplatit. Když vidím, jaké má problémy třeba Grand Prix silničních motocyklů v Brně, je mi jasné, že ani to nemusí být snadná překážka k překonání," připomněl Šonka.

Kdyby se nepovedlo prosadit závod do Prahy, má v záloze náhradní variantu. "Jsem Jihočech, i když narozený v Podkrkonoší (Dvůr Králové nad Labem). V Táboře máme rybník Jordán, je to přímo v centru, navíc jde o krásné historické město… Takže když nevyjde Praha, budu určitě orodovat za Tábor," prohlásil s úsměvem Šonka.

"Krásné by to bylo ale i třeba na Slovensku, kde je fanoušků Air Race hodně, přestože v soutěži není slovenský pilot. Tenhle sport je super v tom, že není třeba jako F1 závislý na těch velkých oválech. Je v podstatě bez limitů, kde se může závod uskutečnit. Pylony se dají postavit takřka kdekoliv, jen to musí vyhovovat a odpovídat podmínkám," dodal Šonka.

Mnohé ze závodních lokací mu přirostly k srdci. "Už jsme lítali na opravdu pěkných místech. Třeba Budapešť je naprosto krásné místo. Také Rio, New York na Manhattanu, to jsou vážně krásné lokace. A teď díky titulu jsem si samozřejmě zamiloval Texas, kde se létá na oválu série NASCAR, to je strašně zajímavá trať," řekl Šonka.