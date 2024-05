V něčem mu nestačí ani Pastrňák. Nečas ukázal zbraně, došlo i na překvapení

Před premiérou na rozjetém mistrovství světa v Praze a Ostravě naspal útočník Martin Nečas za dva dny pouhé tři čtyři hodiny. Není divu, že po zápase působil hodně unaveně. Česko však získalo rozdílového hokejistu, na kterého minimálně v jednom ohledu nemá ani David Pastrňák.

Po vypadnutí v play off NHL a rychlém nasednutí na letadlo chtěl za Česko nastoupit hned v den příletu.

Trenéři měli s Nečasem stejný záměr, a tak mu přání rádi splnili. V sobotu večer proti Velké Británii ho postavili do druhé lajny vedle Ondřeje Paláta a centra Davida Tomáška.

Univerzál Nečas tak zůstal na křídle, kde je z této sezony za zámořskou Carolinu zabydlený.

Došlo ale na jedno překvapení. Trenéři nasadili Nečase do oslabení, kde se sice v minulosti otrkal, ale letos ho vesměs minulo.

"Samozřejmě jsme to věděli, ale protože říkal, že dřív oslabení hrál, tak jsme to zkusili. A pak od toho upustili. Pokud budou všichni zdraví, Martin hrát oslabení nebude," líčil hlavní kouč Radim Rulík.

Jinak Nečas při výhře nad Brity 4:1 sedmkrát vystřelil a na ledě strávil bezmála 17 minut, nejvíc z českých útočníků.

"Necítil jsem se moc dobře, ale je dobré to rozjezdit. Nebylo na co čekat. Unavený bych byl tak jako tak. Myslím, že je to dobrá příprava na Kanadu," připomněl úterní generálku na čtvrtfinále, před kterou ho vedle tréninků čeká hodně spánku.

V Praze narazil na širší led, jiné časové pásmo a vlastně i jiný hokej. "Kdybych se takhle cítil v play off NHL a hrál, tak myslím, že bych se na led moc nedostal. Je to tady určitě jiné, kor proti Británii, která jenom brání," poznamenal.

Spoluhráči si však jeho přítomnost pochvalovali, především Radko Gudas.

"Co si budeme povídat, je příjemnější ho mít téhle straně, než když mi střílí na kotníky," usmíval se obránce, který v sezoně čelil Nečasovi coby opora Anaheimu.

"Neči je hráč, kterého by chtěl v týmu každý, a to za jakýchkoliv podmínek. Jsem rád, že za námi dorazil a hned šel hrát. Rozdílové ruce, nohy, přehled ve hře. Ty kličky, co dokázal udělat v některých situacích… Je radost na to pohledět," básnil Gudas.

Hlavně poznámka o nohách si zaslouží rozvést.

Pozorní diváci si už v klání proti Britům museli všimnout, kolik toho Nečas nabruslil. A jakou rychlost dokázal místy nabrat.

V nejlepší lize světa patří k absolutní špičce bruslařů. Třeba v aktuálním play off dokázal brusle rozkmitat k rychlosti přes 38 kilometrů za hodinu, čímž zastínil všechny spoluhráče i soupeře.

V uplynulé základní části zase 49krát nabral rychlost přes 35 kilometrů za hodinu. Lépe si vedly jen vyhlášené kanadské rakety Nathan MacKinnon (118 případů) a Connor McDavid (66).

Pro srovnání - nejlepší český hokejista současnosti David Pastrňák dosáhl ve stejném úseku na více než 35 kilometrů za hodinu jen třikrát.

Pastrňák mezi Čechy pochopitelně kraloval v nejsledovanějších kategoriích, jako jsou body či góly, ale pokud jde o rychlost bruslení, Nečasovi nestačí. To ovšem platí pro drtivou většinu NHL.