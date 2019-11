Nepejchal zazářil ve finále SP. Kromě zlata bral i juniorský rekord

Sportovní střelec Filip Nepejchal vyhrál ve finále Světového poháru v čínském Pchu-tchienu soutěž v libovolné malorážce na 3×40 ran. Ve finále navíc vytvořil juniorský světový rekord 462,9 bodu.

"Jsem šťastný, mám velkou radost. Finále Světového poháru se nevyhrává každý den. Těžší než finále pro mě byla kvalifikace. Udělal jsem juniorský světový rekord, což mě těší, jen mě mrzí, že nástřel nebyl větší," uvedl Nepejchal v tiskové zprávě. "Neskutečný úspěch, řekl bych, že největší v dosavadní Filipově kariéře. Na finále Světového poháru jsou jen ti nejlepší," doplnil trenér Jan Videcký.

Z kvalifikace postoupil dvacetiletý český talent jako pátý se ztrátou 11 bodů na vedoucího Istvána Péniho z Maďarska, ale ve finále pak jednoznačně kraloval. O zlato soupeřil se Srbem Milenkem Sebičem a před poslední ránou měl více než tříbodový náskok, takže mu už neuškodila ani trefená osmička. Zvítězil o 1,4 bodu.

"Cítil jsem, že mi to ve finále jde, ale netušil jsem, že směřuji k rekordu. Měl jsem sice náskok, jen jsem myslel na to, abych to nezkazil tak hodně, aby mě to hodilo na druhé místo. Poslední tři rány se mi nepovedly, tím závěrem jsem si to trochu pokazil," prohlásil vítězný střelec, který už má ve finále SP na kontě předloňské druhé místo z Dillí.

Po soutěži si Nepejchal postěžoval na vítr, který ovlivnil především kvalifikaci. "Byl opravdu hodně nečitelný, nebyl silný, ale rychle se měnil. Chvíli jsem vůbec nevěděl, co mám dělat, rány mi lítaly různě po terči. Řekl jsem si, že musím střílet v tempu, vítr se trochu ustálil a začalo mi to fungovat. Ve finále už to bylo bez problémů, jen na konci zapracovaly nervy," řekl účastník olympijských her v Riu de Janeiro.

Podle kouče bylo stěžejní dostat se do finále. "Tam už vím, že když je Filip po prvních dvou polohách vkleče a vleže do pátého místa, bude z toho medaile. Finále je jen o kvalitě střelců. Tu Filip prokázal. Tenhle výsledek ho určitě povzbudí před čtvrtečním finálovým závodem vzduchovky, ve které se za poslední dobu zlepšil," dodal Videcký.

Nepejchal letos v třípolohové střelbě získal stříbro na mistrovství Evropy v Boloni, kde ho porazil jen krajan Petr Nymburský. Už předtím si v této disciplíně zajistil triumfem na SP v Pekingu účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu. Na dalším závodu SP v Mnichově pak Nepejchal ovládl střelbu ze vzduchové pušky a na Evropských hrách v Minsku získal dva bronzy.

Závod SP vyhrál kolínský odchovanec Nepejchal počtvrté. Poprvé se prosadil před třemi roky v Baku, kdy mu bylo teprve 16 let. Další tři vítězství přidal letos.

Finále Světového poháru ve sportovní střelbě v puškových a pistolových zbraních v Pchu-tchienu (Čína):

Muži:

Libovolná malorážka 3×40 ran: 1. Nepejchal (ČR) 462,9 - juniorský světový rekord, 2. Sebič (Srb.) 461,5, 3. Kamenskij (Rus.).

Ženy:

Sportovní malorážka 3×40 ran: 1. McIntoshová (Brit.) 462,1, 2. Pchej Žuej-ťiao (Čína) 457,4, 3. Christenová (Švýc.).