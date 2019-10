"Měl jsem problém uzvednout flintu." Střelec Kostelecký léčí boreliózu

Olympijský vítěz z Pekingu ve sportovní střelbě David Kostelecký onemocněl boreliózou. Před měsícem v Lonatu mu zdravotní problémy nedovolily dokončit mistrovství Evropy a nyní podstupuje vyšetření, která určí další léčbu. Nejpozději od listopadu by rád zahájil přípravu na olympijskou sezonu.

Čtyřiačtyřicetiletý brokař z Brna má potíže od začátku srpna. Zpočátku se je snažil jen vyležet, ale až s odstupem času zjistil příčiny. "Mám zlatého stafylokoka a týden nato mi ještě vylezly pozitivní výsledky na boreliózu," řekl Kostelecký Radiožurnálu.

"Měl jsem horečky a bolely mě klouby. Byly to takové ty stavy, když se člověk skoro nemůže pohnout a nemůže vstát z postele - ale zase aby to nevypadalo, že jsem byl úplně mrtvola. Příznaky vypadaly na klasickou virózu, ale pak to neodcházelo a trvalo to déle, takže jsem věděl, že jsem něco chytil v letadle nebo v autobuse. Proto jsem navštívil pana doktora a začali jsme to řešit," popsal.

Mezitím vzdal šampionát v Lonatu, kde si jeho kolega Jiří Lipták vystřílel zlato i účast na hrách v Tokiu. "Měl jsem problém uzvednout flintu a o koncentraci se nemusíme bavit vůbec," přiznal Kostelecký. Dlouhodobější potíže směrem ke své již šesté olympiádě neočekává, věří, že dostane maximálně antibiotika.

"Je to skoro za rok, takže budeme určitě schopni to vyřešit. Vůbec to nepovažuji za překážku. Když to člověk podcení a je to v dalších stadiích, tak to problém může být. Ale myslím si, že to mám někde na začátku a v nějakých běžných normách," dodal olympijský šampion z roku 2008 a dvojnásobný mistr Evropy.