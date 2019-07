Češi si z Tokia odvezou deset olympijských medailí. Zlata se prý dočká i věčný smolař

před 41 minutami

Analýza společnosti Gracenote Sports předpovídá, že Česká republika za rok v Tokiu získá deset medailí.

Prvního olympijského zlata se prý dočká pětinásobný mistr světa ve skifu Ondřej Synek, který má z olympiády dvě stříbra a bronz.

Vítězství analytici předpovídají také naposledy bronzovému kajakáři Jiřímu Prskavcovi ve vodním slalomu, který se ale musí nejprve kvalifikovat v náročné národní nominaci, a blíže nespecifikovaným českým tenistkám ve čtyřhře.

Deset medailí získalo Česko na poslední letní olympiádě v Riu de Janeiro, kde se jediným českým olympijským vítězem stal judista Lukáš Krpálek. Ten nebude zlato v kategorii do 100 kilogramů obhajovat, protože přestoupil do nejtěžší váhové kategorie. Tam mu analytici přisuzují bronz. Zajímavé je, že devět let neporažený suverén této kategorie Teddy Riner podle analýzy skončí na olympiádě až šestý. Dvojnásobný olympijský vítěz Riner se začátkem července vrátil po bezmála dvouleté pauze na tatami a vyhrál turnaj v Montrealu.

Předpověď, kterou společnost Gracenote poskytla ČTK, hovoří také o třech stříbrných medailích. V rychlostní kanoistice by je měli vybojovat kanoista Martin Fuksa a kajakář Josef Dostál a ve střelbě by měl skončit druhý skeetař Tomáš Nýdrle.

Bronzové medaile by měli vedle Krpálka vybojovat také Adam Ondra při olympijské premiéře sportovního lezení, další české tenistky ve čtyřhře a veslařská dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic.

Deset medailí se třemi zlatými, třemi stříbrnými a čtyřmi bronzovými medailemi by Česku vyneslo 32. místo v pořadí národů. Nejúspěšnější výpravou by měli být Američané, kteří mají získat 126 medailí včetně 51 zlatých. Na druhém místě by měla být s 81 cennými kovy Čína a na třetí příčku by se mělo posunout domácí Japonsko. Na poslední letní olympiádě v Riu bylo Japonsko s 41 medailemi šesté, ale aktuální analýza odhaduje, že doma získají jeho sportovci bezmála o dvě třetiny medailí více, měli by mít 67 cenných kovů.