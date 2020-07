Na šíleného Procházku se těší i boss UFC. Čech věří svému IQ, Pešta sází na Švýcara

Svět MMA se divá a je pořádně zvědavý. Dlouho očekávaná bitva je tady. Jiří "Denisa" Procházka zažije v noci ze soboty na neděli v Abú Zabí třaskavou premiéru v elitní soutěži. A na to, že může jít o zrod velké hvězdy, upozorňuje i sám prezident UFC Dana White.

Sedmadvacetiletý Procházka nastoupí proti těžkému soupeři. Švýcar Volkan Oezdemir je osmým nejlepším zápasníkem žebříčku UFC v polotěžké váze do 93 kilogramů.

Obvyklá praxe nováčků - boj s protivníkem druhé kategorie, se sebevědomého českého fightera netýká. Organizace mu plní přání a tak míří rovnou na špičkového soka.

"Fanoušci by měli očekávat skvělý zápas. Chci předvést dobrý výkon a nabídnout tak výborný duel, ve kterém budu vynikat pohybem, ale i prací s tělem a dechem," říká Procházka přímo pro UFC.

Publikum, které ho ještě nemělo možnost poznat, láká na divoký a agresivní přístup k boji.

"Můj styl je trochu šílený," přiznává a vzápětí vysvětluje: "Když mám ale ruce dole, dobře vidím každý soupeřův pohyb. Můžu na něj reagovat. Musel jsem to všechno vypilovat, protože pokud nevíte, jak se pohybovat a číst pohyb soupeře, rozhodně nemůžete mít ruce dole jako já."

K soupeři chová Procházka velký respekt. Uznává, že má výtečné bojové IQ. Zároveň ale nachází i jednu Švýcarovu slabinu.

"Přijde mi, že na to v těch nejtěžších chvílích boje nemá srdce. Já se naopak pokusím nabídnout obě polohy, agresivní nástup, klidný dech, uvolněnost a vysoké bojové IQ," slibuje.

Podle expertů je nicméně favoritem třicetiletý Oezdemir. Souhlasí i bojovník Viktor Pešta, historicky druhý Čech po Karlosi Vémolovi, který se dokázal do UFC dostat.

"Favorizuji spíš Volkana, ale rád se nechám překvapit. Rozhodně to není tak, že by Jirka neměl šanci, to v žádném případě," tvrdí pro Aktuálně.cz muž, který se švýcarským bojovníkem dlouho trénoval.

Zároveň jmenuje výhody, které by Procházka mohl využít.

"Rozpětí paží, možná je i trochu techničtější a navrch by mohl mít i co se týče fyzické síly," říká Pešta.

Oezdemir je zase o něco rvavější. "A co je hlavní, má rozhodně víc zkušeností se špičkovými soupeři a celkově s vysokoprofilovými zápasy. To je bez diskuse."

Šance Procházky se podle Pešty špatně vypočítávají.

"Víme, že je Jirka dobrej, ale nevíme, jestli má na tu světovou špičku. Protože podle výkonů, které předváděl, by na ni klidně mít mohl, ale dokud člověk nevleze do té klece a neutká se s takhle silným soupeřem, tak to prostě vědět nemůže," podotýká.

První zápas brněnského rodáka v UFC by měl hodně napovědět o tom, jak se jeho kariéra bude dál vyvíjet.

Sám Procházka říká: "Organizace chce důkaz toho, jak dobrý opravdu jsem. A já jsem na tuhle úroveň připravený. Volkan je velmi dobrý oponent a pro mě je to dobrá šance ukázat, že mám sílu a bojové IQ na to být nejlepší."

Ani porážka v prvním utkání by ale pro muže, který má smlouvu na šest duelů, nemusela znamenat vážnější problém.

"Jedna prohra by mu neublížila. Pořád je hodně mladý," říká Pešta a nemyslí si, že by při premiéře mohla Procházku svázat nervozita.

"Už je to natolik zkušený bojovník, že by ho nějaký tlak neměl vůbec rozházet. Vzpomínám si na svůj první zápas v UFC, také jsem nervózní nebyl. Horší byl ten druhý, tam mi šlo o prodloužení smlouvy. Věděl jsem, že kdybych prohrál, asi bych skončil. To jsem tlak cítil hodně," vzpomíná Pešta na své působení v UFC v letech 2014 až 2017.

Duel Procházka vs. Oezdemir, který by měl začít ve 3:30 v noci na neděli, každopádně poutá velkou pozornost. Dokonce i v zámoří.

Podle komentátora Bretta Okamota z ESPN je Procházka jednou z nejzajímavějších akvizic, kterou UFC za poslední dobu podepsala. Jiné weby píší o "brutálním fightu dvou divokých rváčů".

A hodně natěšený je i samotný prezident organizace Dana White. Ten nedávno o Procházkovi dlouze básnil, což u nováčků činí jen zřídkakdy.

"Když se podíváte na zápas Volkana Oezdemira, uvidíte tam Jiřího Procházku. Tenhle chlapík má na svém kontě deset výher v řadě, pětadvacet zápasů z šestadvaceti ukončil před limitem. Je to jedna z nejlepších polotěžkých vah mimo UFC. Šampion polotěžké váhy japonské organizace Rizin. Moc se na tohohle kluka těším," přiznal White a vyzdvihl Procházkův věk.

"Navíc mu je jen sedmadvacet, takže do UFC přichází v době, kdy ještě ani není na vrcholu svých sil. Má neuvěřitelnou bilanci a čeká ho hodně těžký zápas. Bude to skvělá bitva," dodal prezident UFC.