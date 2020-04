"Nejtvrdší boj v mém životě." Drsná hvězda UFC bránila při vloupání svou rodinu

Z klece je zvyklý na pořádně ostrý boj, ale ten nejtěžší mač vybojoval MMA bijec Anthony Smith v reálném životě. To když se cizí muž vloupal do jeho domu, kde kromě Smithe spala i jeho manželka a tři malé dcery.

Smith řekl v rozhovoru s americkou stanicí ESPN, že ho v noci probudil mužský řev. Když vyběhl z ložnice, uviděl cizího muže. "Nevím, co měl za lubem. Normálně lidi neproniknou do vašeho domu jen tak," uvedl šampion prestižní série UFC.

"Čekal jsem, že uslyším střelbu nebo že na mě zaútočí nožem. Počítal jsem, že mám tak dvě minuty, než mě dostane," přiznal Smith.

Jeho boj s vetřelcem nakonec trval pět minut, než dorazila policie a Lukovi Habermannovi, jak byl muž nakonec identifikován, odebrala kuchyňský nůž. Výtečník do Smithovy rezidence ve státě Nebraska pronikl nejspíš otevřeným garážovým okénkem, poté co se pokusil dostat do jiných domů v okolí.

I když je Smith perfektně trénovaný a zvyklý na líté řežby, odpor, s jakým se mu Habermann postavil, ho pořádně překvapil. "Žádný normální člověk není schopen bojovat jako on. Já jsem nejhorší chlápek na planetě, on průměrný člověk, a přesto jsem s ním měl co dělat," podivoval se borec, který váží skoro metrák.

Jeho soupeř byl zhruba o patnáct kilogramů lehčí. "Ustál všechno. Každou ránu, každé koleno, každý loket. Nic ho nesrazilo, bojoval se mnou dál," popisoval jednatřicetiletý drsňák, který si v profesionální kariéře připsal 33 vítězství. "Nebudu lhát, když řeknu, že to byl jeden z nejtvrdších zápasů, co jsem ve svém životě absolvoval," oddechl si Smith.

Do šarvátky se vrhl i přesto, že věděl, že pro něho může mít fatální následky. "Šel jsem do toho boje a byl připraven zemřít. Nikdo normální se totiž nevloupá do domu uprostřed noci neozbrojen. Když to někdo udělá, je to proto, aby lidem ublížil," poznamenal americký bojovník. "Nevěděl jsem, že je možné být tak vyděšený," přiznal.

Smith se momentálně připravuje na souboj s Gloverem Teixeirou, který by se měl odehrát v rámci galavečera UFC v Lincolnu koncem tohoto měsíce. Dá se ale předpokládat, že kvůli pandemii koronaviru bude akce odložena. Nejtěžší duel kariéry už ale Smith beztak nejspíš vybojoval.