Mistr světa Sagan vyhrál třetí etapu Tirrena

před 1 hodinou

Dvojnásobný mistr světa Peter Sagan vyhrál třetí etapu cyklistického závodu Tirreno-Adriatico. Slovenská hvězda pelotonu nenašla přemožitele v závěrečném spurtu do mírného kopce po 204 km v Montalto di Castro.Sedmadvacetiletý Sagan v závěru trpělivě vyčkával za zadním kolem Itala Elii Vivianiho a domácího závodníka v pravý okamžik předstihl. Novým lídrem závodu je Australan Rohan Dennis. Celkovou klasifikací by měla zatřást sobotní vrchařská etapa s cílem na kopci, v níž by mohl do průběžného pořadí promluvit i český cyklista Roman Kreuziger. "Bude to těžký den. Nechci ale říkat nic nahlas, protože po tom pádu se mi jede jeden den dobře a jeden ne, takže uvidíme," uvedl český závodník.

Cyklistický závod Tirreno-Adriatico (WorldTour) - 3. etapa (204 km):

1. Sagan (SR/Bora) 4:51:59, 2. Viviani (It./Sky), 3. Roelandts (Belg./Lotto), 4. Modolo (It./SAE Team Emirates), 5. Mezgec (Slovin./Orica), 6. Zabel (Něm./Kaťuša), …38. Kreuziger (ČR/Orica) všichni stejný čas, 111. Štybar (ČR/Quick-Step) -2:20.

Průběžné pořadí: 1. Dennis (Austr./BMC) 11:07:13, 2. Van Avermaet (Belg./BMC), 3. Caruso (It./BMC), 4. Van Garderen (USA/BMC) všichni stejný čas, 5. Terpstra (Niz./Quick-Step), 6. Jungels (Luc./Quick-Step) oba -16, …38. Kreuziger -1:37, 72. Štybar -5:30.

autor: ČTK | před 1 hodinou

