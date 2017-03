Kreuziger se po pádu cítí líp a na Tirrenu chce být v desítce

Na Strade Bianche 2017 nebudu vzpomínat rád. Hromadná kolize, pád, pár stehů, naražený bok i lokty. Ale skvělá práce dvojice #chrisjuuljensen a Luke Durbridge z ORICA-SCOTT. Škoda, že Zdenek Stybar nedosáhl na stupně vítězů. Udělám vše, abych byl připraven pro Tirreno Adriatico. 🚴💨💨💨 Not the best day at Strade Bianche. I was in the big crash and had no chance to avoid it😏 But it is just some skin and sore and will past before Tirreno Adriatico 💪 Great ride from Luke Durbridge and #chrisjuuljensen @oricascott 🚴💨💨💨