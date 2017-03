Ve druhé etapě Tirrena zvítězil Thomas, Kreuziger si výrazně polepšil

před 1 hodinou

Vítězem druhé etapy cyklistického závodu Tirreno-Adriatico se stal Brit Geraint Thomas. Český jezdec Roman Kreuziger dojel devětadvacátý, Zdeněk Štybar až osmdesátý sedmý.

Pomarance - Geraintu Thomasovi vyšel útok čtyři kilometry před cílem nejdelší etapy letošního ročníku. Se ztrátou devíti sekund za hvězdou týmu Sky dorazila po 229 kilometrech jízdy početná skupina v čele s Nizozemcem Tomem Dumoulinem a slovenským mistrem světa Peterem Saganem.

Stejné manko měl i Roman Kreuziger na 29. místě, v průběžném pořadí mu patří 39. příčka s odstupem 1:37 minuty na vedoucího Belgičana Grega van Avermaeta. Olympijský vítěz z Ria de Janeiro vystřídal v čele celkové klasifikace Itala Damiana Carusa, svého kolegu ze stáje BMC, která ovládla středeční časovku družstev.

Thomas na modrý trikot lídra ztrácí na 37. místě minutu a 22 sekund kvůli katastrofálnímu průběhu týmové časovky, v níž tři členové Sky zničili kola.

"Ten útok nebyl v plánu. Chtěli jsme mít jen dobré pozice v prudkém stoupání. Šlapali jsme do toho, a když Bob (Jungels) zaútočil, cítil jsem se dobře a Kwiato (Michal Kwiatkowski) mi do vysílačky řekl, abych jel. Tak jsem to udělal. Nemyslel jsem si, že vyhraju, do posledních 150 metrů," uvedl Thomas, který jede první závod od lednového Tour Down Under.

Před rokem etapu s cílem v Pomarance vyhrál Zdeněk Štybar a pak jel až do předposlední etapy v dresu lídra závodu. Tentokrát nabral manko přes pět minut a skončil na 78. místě.

Kreuziger se v průběžném pořadí posunul o téměř 70 míst a cítil se lépe než po týmové časovce, v níž neudržel tempo kolegů ze stáje Orica a nabral manko.

"S nohama určitě větší spokojenost, ale ten včerejšek mě mrzí. Uvidíme den ode dne. Zítra je sprinterská etapa, doufám, že si co nejvíc odpočinu a připravím se na sobotu," uvedl Kreuziger směrem k nejtěžší etapě závodu. Jeho tým se bude muset v dalším průběhu vyrovnat s oslabením o dva jezdce. Němec Roger Kluge dnes odstoupil kvůli nemoci a Australan Caleb Ewan po pádu.

