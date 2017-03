Pomáhá cyklistům v rozhodujících etapách viagra? "Modrou pilulku" prý testoval Tým Sky

před 6 minutami

Dominantní cyklistická stáj Team Sky zkoušela podpořit výkony svých závodníků pomocí viagry. Lék, který se běžně využívá na řešení problémů s erekcí, podle některých lékařů pomáhá zlepšit proudění krve v těle a okysličování buněk, včetně svalových. Na seznamu zakázaných látek, které WADA považuje za doping, ale není. Zprávu přinesl anglický deník Daily Mail.

Praha - Zajímavý způsob, jak zlepšit sportovní výkonnost svých závodníků, zkoušela britská stáj Sky. Svým cyklistům podle deníku Daily Mail na tréninkovém kempu podávala viagru, tedy lék, který primárně užívají muži s poruchou erekce.

Z hlediska cyklistiky a sportu obecně má totiž "modrá pilulka" ještě jiné efekty. Podle některých lékařů pomáhá zlepšit krevní oběh a okysličování buněk v těle, včetně těch svalových. A to zejména ve vyšších nadmořských výškách, kde se často rozhodují etapové závody.

"Já jsem svým svěřencům podával viagru docela běžně. Říkali jsme tomu vitamín V," sdělil anglickému listu Victor Conte, který se "proslavil" tím, že zásoboval dopingem Marion Jonesovou či Dwainea Chamberse.

O tom, že viagra může podpořit i jinou než sexuální výkonnost, svědčí i experiment ze Stanfordovy univerzity z roku 2006. Při něm měřili skupině cyklistů výkonnost na rotopedu za daný časový interval.

Po požití viagry se jim průměrně zvedla výkonnost o 15 procent, přičemž u některých jednotlivců to dokonce bylo až o 39 procent. Takže je jasné, že pokud by se tyto výsledky podařilo ověřit na větším vzorku, měla by najednou viagra ve sportu ohromný potenciál.

Na černou listinu se viagra nedostala. Zatím

Viagra totiž není na seznamu látek, které Mezinárodní antidopingová agentura WADA zakázala, a tudíž její spotřeba není svázána sportovními regulemi. Byť se o jejím zařazení na černou listinu uvažovalo v roce 2008.

Toho roku byl na Giro d´Italia zadržen otec cyklisty Andrey Moletta, jemuž v autě našli různě poschovávaných 82 pilulek viagry. Sám cyklista byl podmínečně suspendován, ale po ověření vzorků zase omilostněn, neboť viagra se tehdy - stejně jako dnes - na seznamu zakázaných látek nenacházela.

Následné výzkumy ale odhalily, že na rozdíl od původního experimentu, který se konal za podmínek odpovídajících nadmořské výšce necelých 3900 metrů, se v běžných nadmořských výškách výhoda viagry neprojevuje, neboť cévní systém funguje na maximální výkonnost i bez ní.

Čím výše ale člověk je, tím více se může "modrá pilulka" projevit, čehož by právě cyklisté mohli využít. Jak je známo, některé etapové závody do nadmořských výšek kolem dvou tisíc metrů zcela běžně zavítají, a dokonce se v nich rozhoduje i o celkovém prvenství. Například během Tour de France 2016 vystoupili cyklisté hned na osmnáct vrcholů, které převyšují 1500 metrů.

Tým Sky, který vyhrál čtyři z posledních pěti Tour de France a je považován za nejsilnější stáj v pelotonu, měl s viagrou experimentovat v roce 2010. Jak testování dopadlo a zdali překročilo do běžné praxe, odmítli zástupci Sky komentovat.

autor: Jakub Šafránek | před 6 minutami

Související články