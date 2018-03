Ledecká bude mít konečně dost tyčí k lyžařskému slalomu. Lákadlem je Světový pohár ve Špindlu

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Má velký i malý křišťálový glóbus, dvě zlata z olympijských her, přesto Ester Ledecká nehodlá sezonu jen tak končit. Až doléčí bolavá záda, ještě se vrhne do posledních závodů a začne trénovat točivé disciplíny na lyžích.

Vracíte se z Winterbergu, kde jste si převzala velký glóbus za skvělou snowboardovou sezonu, jak jste si to užila a jak jsou na tom bolavá záda?

Bylo to nepříjemné v tom, že jsem nemohla závodit. Záda už jsou lepší díky profesoru Kolářovi, který mě postupně dává dohromady. Za týden bych už měla být schopná zase trénovat a závodit. Není zábava stát v cíli a čekat, až si to tam holky odjedou. Moc na ty ceremonie nejsem. Baví mě hlavně samotný závod. Vážím si velkého glóbu i proto, že už je třetí za sebou. Mám z toho velkou radost.

Na co budete kromě olympiády z letošní sezony nejvíc vzpomínat?

Těch momentů v sezoně bylo moc. Olympiáda se hodně zapíše do paměti i proto, že je pořád omílaná. Ale jsem ráda, že jsem mohla závodit na lyžařském finále Světového poháru. Myslím, že celá sezona se povedla, musím poděkovat celému týmu.

Pomohlo olympijské zlato ze super-G v tom, že už vás lyžařské hvězdy berou jako větší konkurenci a baví se s vámi?

Změna je v tom, že chodí za mnou, já za nimi určitě nechodím. Soustředím se hlavně sama na sebe. Bylo ale fajn, že přišly třeba Lindsey Vonnová, Tina Weirather nebo i Anna Veith a gratulovaly mi k té druhé zlaté medaili. Jsou hrozně fajn.

Neláká vás tedy omezit snowboard, ve kterém jste dokázala už prakticky všechno a víc se soustředila na lyže, kde jsou i zajímavější prize money?

Točí se tam velké peníze, což je velké lákadlo, ale dělám lyže i snowboard a zatím to tak funguje. Zlepšuju se i na lyžích, takže podle mě není důvod končit se snowboardem.

Plánujete na lyžích zkoušet víc točivé disciplíny?

Chtěla bych jezdit slalom a tenhle rok se nám to možná i povede, protože dostaneme od svazu daleko víc tyčí a budeme jich mít dost, abychom si ho mohli zajezdit. Myslím, že bychom ho opravdu měli začít trénovat.

Je pro vás motivací třeba závod Světového poháru ve Špindlerově mlýně, kde by se příští rok měl jet právě slalom?

Všechno záleží na tom, jestli se mi tam podaří nominovat. Je úžasné, že zase Česko pořádá Světový pohár, já udělám všechno, abych se tam dostala. Bude to skvělá akce. Budeme muset asi máknout s tím slalomem (smích)

Už víte, jak to uděláte příští rok s mistrovství světa na snowboardu a na lyžích? Částečně by se obě akce měly krýt.

To se kryje? Tak to je špatná zpráva a asi si musím promluvit s oběma trenéry, jak to vyřešíme. Teď se musím soustředit ještě na konec téhle sezony a pak na testování. Udělám maximum pro to, abych toho stihla co nejvíc.

Kdy vám tedy skončí sezona?

Budu závodit, dokud budou závody, což vychází někdy do poloviny dubna.

A ani pak si nedáte dovolenou, že?

Teď jsme dostali skvělé podmínky na testování materiálu od Atomicu, takže toho se musí využít. Kdyby to bylo na trenérovi, tak jdeme testovat hned, ale já jsem takový sportovec, že si chci ještě do konce sezony pár závodů dát. Snad v červnu nebo v červenci bude čas si trochu odpočinout, ale já asi nejsem moc typ na dovolené.

Co váš oblíbený windsurfing a letní olympiáda?

Pořád na to myslím. Ale můžu slíbit, že se minimálně podívám, co všechno to obnáší, abych se kvalifikovala. Jsem tak trochu blázen. (smích)