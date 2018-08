Kanoista Fuksa postoupil na MS rovnou do finále pětistovky

před 2 hodinami

Nejlepší čas ze všech zajel na pětistovce i kajakář Josef Dostál.

Montemor-O-Velho (Portugalsko) - Kanoista Martin Fuksa postoupil na mistrovství světa v Portugalsku jako nejrychlejší muž rozjížděk rovnou do pátečního finále na trati 500 metrů, přímý postup si pak odpoledne zajistil výhrou v rozjížďce i na dvojnásobné trati. Nejlepší čas ze všech zajel na pětistovce také kajakář Josef Dostál, který pak rovněž vyhrál i svoji rozjížďku na kilometru, ale v obou případech mu první místa stačila "jen" k postupu do semifinále.

S Fuksou si finále na 500 metrů zajistili i spolufavorizovaný Brazilec Isaquias dos Santos a Francouz Thomas Simart, zatímco velký rival Sebastian Brendel z Německa bude muset v pátek před odpoledním finále absolvovat semifinále. Na kilometru už Brendel nezaváhal a stejně jako Dos Santos postoupili s Fuksou přímo do finále.

Kajakáři pojedou o medaile na pětistovce v pátek, na kilometru v sobotu.

Do pátečních semifinále na 1000 metrů dnes postoupili z druhého místa v rozjížďce deblkanoistů Filip Dvořák a Tomáš Janda, deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel se kvalifikoval ze třetí pozice. Kajakářku Sofii Kinclovou poslal na pětistovce z rozjížděk do semifinále až čas. Na dvoustovce postoupili do semifinále deblkajakáři Filip Šváb, Ondřej Bišický.