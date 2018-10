James se stal šestým nejlepším střelcem NBA, ale jeho Lakers v San Antoniu prohráli

před 1 hodinou

LeBron James nastřílel v zápase Los Angeles Lakers na palubovce San Antonia 35 bodů a v historickém pořadí nejlepších střelců NBA předskočil Němce Dirka Nowitzkého z Dallasu.

New York - Basketbalista LeBron James se dostal už na šesté místo historického pořadí nejlepších střelců NBA před Němce Dirka Nowitzkého z Dallasu, který v této sezoně po operaci kotníku zatím nenastoupil. Ani 35 Jamesových bodů však neodvrátilo porážku Los Angeles Lakers 106:110 na palubovce San Antonia Spurs.

James předvedl v sobotu střelecky nejvydařenější zápas v dresu Lakers, ale pět vteřin před koncem neproměnil trojku na vyrovnání a jeho tým prohrál čtvrtý z dosavadních šesti duelů. Největší současnou hvězdu zámořské soutěže tak mohlo těšit jen to, že si v kariéře polepšil už na 31.202 bodů, čímž o 15 bodů předskočil nejlepšího Evropana Nowitzkého.

"Pokud LeBron zůstane zdravý, tak má na to, aby se dostal i před Kareema," prohlásil Nowitzki s odkazem na skutečnost, že Jamesovi chybí 7185 bodů na první místo hvězdy 70. a 80. let Kareema Abdul-Jabbara. "Těší mě to, protože Dirk byl vždy můj oblíbený hráč," reagoval James.

Nyní mu chybí 217 bodů na páté místo Wilta Chamberlaina a v této sezoně by měl zaútočit i na čtvrté místo Michaela Jordana, na něhož ztrácí 1090 bodů.

Právě Jamese hodně postrádá jeho předchozí klub Cleveland, který se bez něj jako poslední finalista trápí a stále čeká na první výhru. Nestačil doma ani na Indianu a podlehl jí 107:119, když se žádný z "Kavalírů" nedostal přes 20 bodů.

Nejlepším střelcem večera byl Damian Lillard, ani jeho 42 bodů ale nepomohlo Portlandu odvrátit porážku 111:120 v Miami. S průměrem 33,8 bodu na utkání je Lillard nejlepším střelcem sezony před Stephenem Currym a Kembou Walkerem. Ten ani 37 body nezachránil Charlotte před prohrou 103:105 ve Philadelphii.

Detroit poprvé v sezoně prohrál a to jasně 89:109 s Bostonem. Tentokrát se střelecky nevedlo Blakeovi Griffinovi, který byl v předchozích čtyřech zápasech vždy nejlepším střelcem týmu a vytvořil si nový osobní rekord 50 body. Jenže dnes zaznamenal jen sedm bodů, když proměnil pouze dvě z 13 střel.

První porážku má i New Orleans poté, co nestačilo na Utah 111:132. Španělský rozehrávač Ricky Rubio nasbíral v dresu Jazz 28 bodů a 12 asistencí. Pelikánům ale chyběla největší hvězda Antony Davis.

NBA:

Atlanta - Chicago 85:97, Cleveland - Indiana 107:119, Detroit - Boston 89:109, Memphis - Phoenix 117:96, Miami - Portland 120:111, Milwaukee - Orlando 113:91, New Orleans - Utah 111:132, Philadelphia - Charlotte 105:103, San Antonio - LA Lakers 110:106.