"Dejte mi sto milionů dolarů a možná se vrátím." Ruský bijec nevyloučil velký návrat

Hvězda ultimátních zápasů MMA Chabíb Nurmagomedov nevyloučil, že by se mohl opět objevit v oktagonu. "Tohle byl můj poslední zápas, za žádných okolností se nevrátím," prohlásil přitom ruský bijec teprve na konci října, kdy ohlásil konec kariéry.

V rámci galavečera UFC, nejprestižnější organizace MMA zápasů, tehdy v Abú Zabí zdolal Justina Gaethjeho z USA a vylepšil svou impozantní bilanci na 29:0.

"Matka nechtěla, abych dál bojoval bez otce… Slíbil jsem jí, že tohle bude poslední zápas, a já slovo držím," uvedl Nurmagomedov, jehož otec a trenér v jedné osobě zemřel letos v létě i kvůli problémům spojeným s nákazou koronavirem.

Jenže nakonec možná bude všechno jinak. I když to má samozřejmě podmínku. "Když se rozhodnete skončit, skončete. Ale nejlepší na tom je, že mi Dana pořád nabízí peníze," prohlásil dagestánský bijec podle španělského sportovního listu Marca a jmenoval promotéra UFC Dana Whitea.

"Když to bude, řekněme 100 milionů dolarů, tak bude těžké se rozhodnout," nahodil Nurmagomedov hranici, která by mohla změnit jeho názor. "Uvidíme, co (White) vymyslí," doplnil.

Dvaatřicetiletý ruský zápasník však opět rázně odmítl, že by mohl znovu bojovat s Conorem McGregorem. Obě největší hvězdy UFC k sobě chovají nefalšovanou nenávist.

Ir ukončil kariéru už několikrát, další comeback však chystá příští rok v řežbě proti Dustinu Poirierovi a Rusa neustále provokuje na sociálních sítích.

"Ani o jednoho nemám zájem. Oba jsem už porazil," prohlásil Nurmagomedov. McGregora zdolal v roce 2018 v Las Vegas v památném duelu, po kterém se v oktagonu strhla bitka obou táborů.