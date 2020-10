Intenzivní Vuelta startuje. Štybar chvátal z Flander, Froome se loučí jako domestik

Pozměněný kalendář postihl španělskou Vueltu posunem o dva měsíce a zkrácením na osmnáct etap. O to hutnější menu může poslední cyklistický "grandslam" roku nabídnout. Byť v prvním týdnu koliduje s italským Girem, nechybí na Vueltě veliká esa. Čeští fanoušci se mohou těšit na Zdeňka Štybara a Jana Hirta.

Devětadvacetiletý Hirt si vyzkouší Vueltu po dvou letech. V roce 2018 závodil ještě v barvách Astany, letos se jeho tým CCC ve Španělsku naposledy představí v rámci své působnosti ve World Tour. A český závodník stále nemá na příští sezonu nikde podepsáno.

Polská stáj nepřivezla žádného jasně daného lídra a podle sportovního ředitele Piotra Wadeckého dostanou šanci ukázat se všichni. Včetně Hirta, jemuž by tradičně kopcovitý profil závodu měl vyhovovat.

O pět let starší Štybar se na start do Irúnu přesunul rovnou po zhuštěném programu belgických klasik. Od konce září absolvoval etapovou BinckBank Tour, Brabantský šíp, závody Gent - Wevelgem, Scheldeprijs a ještě před dvěma dny monument Kolem Flander.

Hned po závodu jel Štybar 1100 kilometrů do Španělska. Cestování autem spolu s masérem zvolil vítěz jedné etapy z Vuelty 2013, aby se vyhnul letu z Paříže a dalším komplikovaným přesunům s ním spojených.

V lednu Štybar na předsezonním soustředění mluvil o zaměření na klasiky nebo o těšení na olympiádu. Jenže tu stejně jako královnu klasik Paříž - Roubaix zrušila pandemie koronaviru, o Tour de France zase rodák ze západních Čech přišel vinou zraněného kolena.

Sám sice mluví o tom, že formu nemá na úrovni jako v srpnu, kdy se cyklistický kolotoč znovu roztočil, ale přesto by si na Vueltě mohl spravit chuť. O účast na podniku přesunutém na přelom října a listopadu v týmu Deceuninck - Quick-Step valný zájem nebyl, a tak byli šéfové rádi, že se zkušený Štybar sám přihlásil.

Bude pracovat pro vítěze bodovací soutěže letošní Tour Sama Bennetta a v klasikářských etapách se pokusí o zopakování sedm let starého dílčího vítězství. Čistokrevného jezdce na celkové pořadí belgická stáj nemá, na souběžném Giru za ni totiž o růžový trikot srdnatě bojuje mladík Joao Almeida. Vuelta bude pro DQS minimálně zpočátku lehce v ústraní.

Kdo na poslední z trojice závodů Grand Tour upíná veškerou pozornost, to je britská formace Ineos. Na Tour jí vybouchl obhájce loňského triumfu Egan Bernal. Na Giru skončil velmi brzy po nešťastném pádu přes bidon Geraint Thomas. Na Vueltě ji má táhnout Richard Carapaz.

Nikoli Chris Froome, ten má být dvorním pomocníkem Ekvádorce.

"Máme tady skvělý tým a podpoříme Richarda, jak jen to bude možné," prohlásil pětatřicetiletý Brit, který se na závod Grand Tour vrací po více než dvou letech. Naposledy jel jeden z trojice největších podniků v roce 2018 ve Francii, kde skončil třetí.

Loňskou sezonu Froome ztratil kvůli otřesnému výčtu zranění po pádu na Critériu du Dauphiné a letos nedokázal vyladit formu tak dobře, aby mohl Ineos reprezentovat na Tour de France. Giro pak dostal Thomas a jemu byla určena Vuelta. Pojede ji posedmé, při své první (2011) i dosud poslední (2017) španělské jízdě zde celkově vyhrál.

To, že Froome není na Vueltě od začátku oficiálním lídrem Ineosu, ještě neznamená, že tomu tak bude i v průběhu závodu. Pokud by Carapaz, šampion loňského Gira, svou úlohu nezvládl a Froome by se na kole cítil dobře, proč by ho nemohl nahradit? Jenomže druhá podmínka, to je ta klíčová otázka. Jak na tom čtyřnásobný vítěz Tour de France vlastně je.

"Teď je těžké to odhadovat, protože jsem moc etapových závodů nejel. V tréninku se více a více cítím jako dříve, což je fantastické, ale je složité říct, jak na tom budu v soubojích s ostatními," zůstává Froome při zemi.

Přestože i na sklonku kariéry sní o dorovnání bájné čtveřice rekordmanů, kteří ve Francii triumfovali pětkrát, ví, že to po návratu na kolo v ostrých jízdách zatím není ono. Letošní výsledky v etapových kláních? 71., 37., 41., 71. na Dauphiné a 91. v závodě Tirreno-Adriatico.

Speciální motivací pro Brita by mohla být jeho derniéra v Ineosu. Deset let závodil na nejvyšší úrovni v týmu, který se dříve jmenoval Sky, od příští sezony bude nově nastupovat za Israel Start-Up Nation.

Před Vueltou se však Froome neuchyluje k přílišné sentimentalitě. "Bude to zvláštní mix emocí, to ano. Je divné si uvědomit, že za pár měsíců už budu závodit v jiných barvách. Ale chci se rozloučit pěkným výsledkem, těším se, že si závod užiju," poznamenal stručně.

Vedle dvojice Ineosu Carapaz, Froome by měli k význačným jezdcům letošní Vuelty patřit rozhodně Primož Roglič a Tom Dumoulin ze silného týmu Jumbo-Visma. Roglič ve Španělsku obhajuje vítězství a na Tour de France skončil druhý.

Dále figurují ve startovní listině například Francouzi Guillaume Martin z Cofidisu a Thibaut Pinot ze stáje Groupama-FDJ. Domácí fanoušci se těší na duo Enric Mas a Alejandro Valverde z Movistaru. A zajímavou sestavu s pěti Španěly má také Astana.

Itinerář Vuelty byl zredukován z obvyklých jednadvaceti etap na jedenáct a od začátku čeká závodníky pořádná fuška. Pouť začíná 173 kilometrů dlouhou kopcovitou etapou, přičemž následují hned další dvě etapy v kopcích. Žádná rovinka a lehké rozjetí.

Dále program servíruje pět horských etap se známými a těžkými vrcholy jako Angliru, Tourmalet či Aubisque a také jednu individuální časovku. Vuelta a Espaňa se rozjede dnes po třinácté hodině.