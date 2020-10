Trapas v cíli nejstaršího monumentu. Zostudil jsem se, uznal v Lutychu mistr světa

Zase se jednou ukázalo, že bojovat do poslední chvíle se vyplácí. Francouz Julian Alaphilippe zvedl v cílové rovince slavné klasiky Lutych-Bastoň-Lutych ruce nad hlavu, jenže nakonec obsadil až páté místo. V závěrečných metrech ho předjel Primož Roglič a z druhé pozice byl odsunut kvůli nebezpečnému manévru.

Týden po vítězství na mistrovství světa měl Alaphilippe nadosah triumf v závodě Lutych-Bastoň-Lutych. V klání přezdívaném La Doyenne, neboť jde o nejstarší z pětice cyklistických monumentů. Ohromně prestižní záležitost, navíc čerstvě v duhovém dresu světového šampiona.

Francouzský jezdec už se viděl, jak slaví druhou neděli po sobě.

V posledních stovkách metrů zápolil o výhru ve čtveřici s prvními dvěma muži nedávné Tour de France, Tadejem Pogačarem a Rogličem, a s další výraznou osobou letošní "Staré dámy" Švýcarem Marcem Hirschim.

Alaphilippe jedoucí na čele se neustále ohlížel a nakonec celá čtveřice dovolila přijet ještě pátému Mateji Mohoričovi. Pak už se šlo do finálního spurtu a francouzský jezdec Deceunincku - Quick-Step začal s útokem.

Avšak soupeři se drželi v závěsu. Alaphilippe se ohlédl doleva a vybočil ze své dráhy. Tím jasně zpomalil a omezil Hirschiho s Pogačarem, kteří byli rázem bez šance bojovat o první místo. Francouz myslel, že má vyhráno, jenže zapomněl na pravou stranu, z níž se přiřítil Roglič.

A zatímco Alaphilippe zvedl ruce i hlavu na znamení vítězství, Slovinec v předklonu se ždímal do posledního dechu. Po projetí finišem měli oba jasno, radovat se mohl Roglič, zatímco mistr světa dával jasnými gesty rukama najevo zklamání. Tohle jsem zpackal, věděl.

Sestřih závodu Lutych-Bastoň-Lutych, finiš na videu od času 3:00:

🎥 Roglic, au rendez-vous de la doyenne !⠀

⠀

Revivez les meilleurs moments de la victoire sur la ligne de 🇸🇮 @rogla 🏅 lors de ce Liège Bastogne Liège 2020 !⠀

⠀#LBL⠀ pic.twitter.com/oG8h7KOBm2 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) October 4, 2020

Brzy přilétla zpráva o zmiňovaném odsunu na páté místo, a tak šli na stupně vítězů s Rogličem původně třetí Hirschi a čtvrtý Pogačar. Před Alaphilippem skončil oficiálně také Mohorič. Tři Slovinci v elitní pětce, znovu si z velkého závodu udělali národní šampionát.

To Alaphilippe si sypal popel na hlavu. "Sprint byl perfektní. Až do doby, než jsem vyjel z přímé dráhy a zvedl ruce příliš brzy. To je věc, která se vám v kariéře může přihodit. Je ostuda, že se to stalo zrovna zde na La Doyenne," nezastíral muž, který byl v Lutychu druhý v roce 2015.

"Omlouvám se Hirschimu za to, co se stalo," prohlásil. "Vážím si dresu, v němž můžu jezdit, na La Doyenne to byl vskutku speciální pocit. Dal jsem do toho všechno, ale i kdybych vyhrál, trest by mi první místo vzal," dodal vzápětí s tím, že nemusí předčasné oslavy zase až tak litovat.

Nicméně mnoho diskutujících cyklistických fanoušků na sociálních sítích Alaphilippe zklamal a kritika přišla i od Bradleyho Wigginse, vítěze Tour z roku 2012 a olympijského šampiona v časovce z téhož roku. "Viděl jsem tam trochu arogance," řekl nynější expert stanice Eurosport.

"Alaphilippe podlehl dojmu, že je natolik silný a nedá soupeřům šanci. Byl namyšlený, úplně si zapomněl hlídat pravou stranu" pokračoval Wiggins.

Sesun na páté místo byl podle Brita zasloužený. "Moc dobře o Hirschim věděl a zabránil mu v možnosti sprintu. Jako by chtěl ukázat, že když to neuhraje fyzicky, může soupeře trochu šikanovat. To byla ta arogance, která se mu pak vrátila," konstatoval Wiggins.

"Dokazuje to, že ani jako mistr světa nemůžete nikoho podcenit. Zvlášť ne závodníka, který skoro vyhrál Tour de France," uzavřel hodnocení.

Předčasná oslava ve finiši není v cyklistice až tak neobvyklá. Alaphilippe svým kouskem nechtěně navázal například na německého sprintera Erika Zabela, který takto přišel o výhru v závodě Milán-San Remo před 16 lety.

Příležitost k reparátu bude mít Alaphilippe už ve středu. Nabitý podzim cyklistické World Tour pokračuje další belgickou klasikou Brabantský šíp. Vloni byl Francouz v tomto závodě druhý, ve středu pojede spolu s ním za Deceuninck - Quick-Step i český cyklista Zdeněk Štybar.