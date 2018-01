Před rokem sekl s prací elektrikáře. Teď Cross vydělal díky šipkám 12 milionů a je mistrem světa

před 2 hodinami

Pracoval jako elektrikář, v září 2016 však odložil zkoušečku do dílny. Angličan Rob Cross vsadil na to, že se bude živit šipkami. Udělal dobře. V pondělí porazil ve finále mistrovství světa legendárního Phila Taylora a kromě titulu získal i bonus téměř 12 milionů korun.

Londýn/Praha - Napětí v londýnské hale Alexandra Palace, kde se tísnilo dva a půl tisíce fanoušků, by se dalo krájet. Ano, napětí je to správné slovo. Právě takovou přezdívku, v angličtině The Voltage, má Rob Cross díky svému nedávnému povolání elektrikáře. Teď ho však čekalo finále mistrovství světa proti Philu Taylorovi. Legendu šipkařského sportu v něm vzápětí poslal do sportovního důchodu s porážkou.

Když se Cross v roce 1990 narodil, slavil Taylor svůj první titul mistra světa. Zatímco mu rostl jeho budoucí přemožitel, přidal jich ještě patnáct. "Dělal jsem, co jsem mohl, ale on hrál stejně nelítostně jako já před 25 lety. Ale i tak jsem prožil fantastickou kariéru," pokrčil 57letý Taylor rameny po posledním zápase.

O třicet let mladší krajan ho porazil 7:2. "Před patnácti lety jsem snil o tom, že si s ním vůbec někdy zahraju," prohlásil nový mistr světa a při slavnostním ceremoniálu pozval poraženého soupeře, aby spolu s ním pozvedl vítěznou trofej.

Taylor v minulosti dokázal vyhrát MS osmkrát za sebou (1995-2002), poslední titul získal před pěti lety. Během kariéry šipkami vydělal přes osm milionů eur (207 milionů korun). Nyní se po něm bude jmenovat trofej pro vítěze turnaje World Matchplay, který je nejvýznamnější šipkařskou akcí po MS. I tu Taylor dokázal vyhrát šestnáctkrát.