před 1 hodinou

Česká boxerská jednička Martina Schmoranzová zvládla na amatérském mistrovství světa v Dillí těžký vstupní zápas a v prvním kole váhové kategorie do 64 kg porazila evropskou šampionku Melis Jonuzovovou z Bulharska. Dvojnásobná medailistka z evropských šampionátů Schmoranzová vyhrála nad vítězkou červnového ME v Sofii 4:1. O postup do čtvrtfinále se utká v pondělí s Šoirou Zulkajnarovovou z Tádžikistánu. Druhá reprezentantka na startu Petra Laštovková podlehla v jednapadesátce Korejce Čang U-na 0:5.

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou