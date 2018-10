Nechtěl jsem nějakého blbečka, říká boxer Konečný o svém návratu do ringu

před 2 hodinami

Český borec nastoupí na konci prosince proti Slovákovi Matúšovi Babiakovi - a možná nepůjde o jeho poslední zápas.

Praha - Bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný se po více než čtyřleté přestávce vrátí do ringu krátce před koncem roku. V pražské O2 areně se 27. prosince utká s Matúšem Babiakem ze Slovenska.

Duel bude součástí galavečera bojových sportů a vedle Konečného se na akci představí například nejlepší český bojovník MMA Karlos Vémola.

"Mé pocity jsou všelijaké. O návratu jsem uvažoval delší dobu. Není to o tom, že bych se nudil. Jde spíš o ješitnost," řekl Konečný a přiznal, že určitou roli hrála i finanční stránka nabídky. "Ne, že by to bylo za hodně peněz, ale není to zadarmo. Musí se mi vyplatit dva tři měsíce se připravovat," řekl.

Návrat k aktivní kariéře ohlásil již na konci srpna, nyní oficiálně zveřejnil jméno soupeře. "Bylo mi jasné, že se nemůžu vrátit proti mistrovi světa. Chci se cítit jako favorit. Na druhou stranu by nebylo dobré, aby proti mě stál nějaký, v uvozovkách, blbeček, to by znehodnotilo celou akci. Nakonec jsme vybrali Slováka Babiaka, který má za sebou osm zápasů a jednou prohrál," uvedl čtyřicetiletý boxer.

Prosincový duel bude vypsaný na deset kol a uskuteční se v superstřední váhové kategorii do 76 kg. "Takže budu muset oproti současnosti zhubnout asi o deset kilo. Hlavně přes Vánoce se budu muset držet. Nemůžu totiž shazovat třeba pět kilo v posledních pár dnech," podotkl někdejší člen německé stáje SES, se kterou v současnosti spolupracuje jako manažer a promotér.

Konečný například trénuje a zastupuje současnou českou ženskou jedničku Fabianu Bytyqi, která před nedávnem získala pás mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii.

Konečný naposledy boxoval v dubnu 2014, kdy ve Washingtonu prohrál na body souboj o titul mistra světa ve střední váze organizace WBO s domácím Peterem Quillinem. Následně i kvůli zdravotním problémům ukončil kariéru. Od duelu s Rusem Zaurbekem Bajsangurovem v říjnu 2012 měl totiž potíže se zrakem.

"Pořád mám dvojité vidění. Čočky to srovnat neumí, proto nosím brýle. Zřejmě tam mám prasklou nějakou kostičku za okem, přes kterou se ohýbal oční sval. Někdy je to horší, někdy lepší. Omezuje mě to při rychlých sportech, jako je pinčes nebo fotbal, kdy se mi míčky trošku rozmazávají. U hlavy soupeře je to lepší, ta je větší a dokážu ji trefit. Ideální to ale stále není," řekl Konečný ke svému současnému zdravotnímu stavu.

Brněnský rodák původně plánoval, že se do ringu vrátí na jeden zápas. Není však vyloučené, že si to rozmyslí. I proto, že by s ním rád boxoval o rok starší Slovák Tomáš Kovács, který také zvažuje po jeho vzoru návrat do ringu.

"O jeho částečné výzvě jsem se dozvěděl v pondělí. Předtím jsem si byl víceméně jistý, že jdu na jeden zápas. Kdyby výzva byla reálnější a dohodli jsme se na rozumné váze a rozumných penězích, tak do toho bych šel," přiznal Konečný.

Je si ale zároveň vědom, že doma z jeho návratu do ringu nejsou vůbec nadšeni. "Třeba ale v přípravě zjistím, že jsem starý a tlustý, a bude vše vyřešené," podotkl s úsměvem.

Konečného zápas by měl být jedním z vrcholů největší akce bojových umění v Česku. Poprvé v historii bude na tyto sporty v O2 areně otevřené i horní patro a organizátoři věří, že přijde 15.000 diváků, v současnosti je prodáno 7500 vstupenek.

Vedle Konečného nebo Vémoly se v největší multifunkční aréně v Česku představí i další přední domácí bojovníci MMA a dojde i na boxerský souboj předních rapperů Otakara Petřiny a Patrika Vrbovského neboli Marpa a Rytmuse.