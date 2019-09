Češi mají plán, jak prodloužit basketbalový sen: dostat brazilské veterány do stresu

před 15 minutami

Čeští basketbalisté budou po pátečním přesunu ze Šanghaje do Šen-čenu bojovat dnes od 10:30 v osmifinálové skupině K proti Brazílii, která zatím na mistrovství světa neprohrála. Aby si svěřenci trenéra Ronena Ginzburga uchovali šanci na postup do čtvrtfinále, musí zvítězit. Pak by o play off hráli ještě v pondělí proti Řecku.

Brazílie má v boji o dvě postupová místa do play off na kontě stejně jako přemožitel Čechů ze základní skupiny USA šest bodů, čeští hráči a Řekové vstupují do další fáze s pětibodovým ziskem.

Čeští basketbalisté si v Bay Sports Centre pro 13 tisíc diváků poprvé zatrénovali v pátek v podvečer. Na rozdíl od základní skupiny, ve které znali jména soupeřů už půl roku, se nyní chystají narychlo na Brazílii.

"Je to hektické, ale my jsme na tu skupinu do kříže už pokukovali. Podrobnější rozbor samozřejmě přišel až teď, když jsme dostali Brazílii. Byl jsem na tréninku sám, protože ostatní kouči leží u videa, abychom byli připravení jako na Turky," řekl asistent trenéra Petr Czudek.

"Je to takový zajímavý mix. Mají v týmu zkušené hráče i nadějné mladíky. Odehráli výborné zápasy. Pro mě překvapivě porazili i Řeky. V zápase vynikaly spíše obrany než útoky. Mají také čtvrtý zápas v řadě, uvidíme, jak to s nimi zamává," doplnil Czudek.

"Jihoameričanům to většinou šlape, když panuje v týmu dobrá nálada, atmosféra. Teď jsou v pohodě, hrají dobře. Potřebujeme je dostat do takové stresové situace jako Turky. Na jejich tvářích bylo v závěru vidět, že už si nevěří. Kdyby se nám něco podobného podařilo i proti Brazílii, bylo by to super," dodal Czudek.

V kádru Brazilců jsou z NBA budoucí spoluhráč Tomáše Satoranského v Chicagu Cristiano Felício a Bruno Caboclo z Memphisu, nebo zkušení Anderson Varejao z Flamenga, Marcelo Huertas ze Saski Baskonie a Alex Garcias z Minasu. "Brazílie je pro mě obrovské překvapení, že s tolika veterány hrají skvěle," prohlásil Satoranský.

Brazilci se stěhovali z Nankingu, kde vyhráli postupně nad Novým Zélandem 102:94, Řeckem 79:78 a Černou Horou 84:73. "Je to těžké, když skoro devět dní jste v jednom městě a chytíte rytmus hry, ale tohle je pro všechny týmy stejné. Kdo bude lépe připraven fyzicky, může mít výhodu. Ale myslím, že všechny týmy na této úrovni udělají vše, aby tyhle důležité zápasy zvládly," řekl chorvatský trenér Brazílie Aleksandar Petrovič.

Ví, že k úspěchu musí jeho tým eliminovat nejen Satoranského. "Je to velký lídr týmu, ale není to jen on. Mají velmi dobrý tým. Byl jsem i trochu překvapený. Když Veselý řekl, že nepřijede, říkal jsem si, že to bude mít na jejich tým větší vliv. Ale překvapivé nemá," dodal Petrovič.