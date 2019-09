Postup ze skupiny basketbalisty namlsal. Chtějí další úspěchy

před 1 hodinou

Čeští basketbalisté už po základní skupině na mistrovství světa v Šanghaji vědí, že jejich premiérová mise mezi světovou elitou v době samostatnosti bude úspěšná. Kapitán Pavel Pumprla je šťastný, že tým teď může s jistotou účasti minimálně v olympijské kvalifikaci zabojovat v Šen-čenu o čtvrtfinále.

"Zní to skvěle. Zase to posouváme o kus dál, kronika českého basketu musí neustále zůstávat otevřená, tak jsem rád, že jsme tam zase něco přidali. Máme další dodatečnou kvalifikaci o olympijské hry, to jsou další dva mílové kroky. Zahrajeme si další dva super zápasy s Brazílií a s Řeckem. Těším se na to," řekl Pumprla.

Postup mezi nejlepších šestnáct týmů staví mezi úspěchy v reprezentaci nejvýš. "Tohle se dá přirovnat k osmifinále mistrovství Evropy ve Francii (vítězství nad Chorvatskem) a postupu do nejlepší osmičky, ale tohle je mistrovství světa," připomněl Pumprla největší úspěch z kontinentálního šampionátu v podobě sedmého místa v roce 2015.

"A stejně jako tam ani tady s námi nikdo nepočítal, někteří v hloubi duše věřili jako my, ale čekali jsme to hrozně těžké a nakonec výsledek neodpovídá tomu, jaký to byl boj," komentoval výhru o 15 bodů nad Turky.

Kapitán se snažil tým na čtvrteční bitvu s Tureckem naladit co nejvíce bojovně. "Byla největší hecovačka. I když to by se nemělo prozrazovat, tak v kruhu, když jsme naběhli na hřiště, i Pavel Pumprla mluvil sprostě, protože věděl, že to je ta pravá hecovačka," vyprávěl Pumprla.

"O level výš, na který u mě nejsou zvyklí, takže hned to všechny nabilo do začátku a budu si sám pro sebe myslet, že to byl rozhodující počin. Nevím, jestli to budu opakovat, to by nebylo tak originální, ale určitě zase něco vymyslím," usmívala se opora Nymburka.

"Věděli jsme, co je v sázce, ale zároveň jsme byli pevně na zemi a věděli, že se nesmíme odchýlit od naší hry, což se dařilo. Do zápasu jsme šli s tím, že na ně máme, ale že to budeme muset dokázat v utkání. A povedlo se," zářil Pumprla.

V euforii hned po utkání přiznal, že dlouho ani nemohl vybojovanému postupu uvěřit. "Viděl jsem, jak hrajeme, jak je přehráváme. Těžko se tomu věřilo. Čekal jsem, kdy zapnou, vlítnou na nás jako na USA z minus deset, a povedlo se jim to akorát na začátku druhého poločasu. Super týmová síla, že jsme se nesložili," pochvaloval si Pumprla.

"Věřil jsem až minutu před koncem, protože do té doby… Ještě třicet vteřin jsem řval na Jardu (Bohačíka): 'Už je to dobrý, ne?' A on: 'Nevím, nevím, není to moc, třicet vteřin?'," připojil.

Turci v úterý sahali po výhře s USA, kterou ztratili až v závěru a v prodloužení, a nakonec je čeká boj jen o 17. až 32. místo. "To nemohl být cíl, to byl sen. Věděli jsme, co Turci umí, viděli jsme je proti Amíkům, a i když jsme věřili, že budou unavení, psychicky i fyzicky, je to tým na vyšší úrovni. My ale hrajeme super basket, super se na to kouká a jsme strašně silní a těším se na ty naše zápasy nahoře," podotkl.

Věří, že stále větší zájem fanoušků vzbuzuje tým i stylem, jakým na postup na světový šampionát po 37 letech a následně i ze skupiny dosáhl. "Náš úkol je hlavní - podpořit těmi výkony tady vše, co se dělo okolo, aby na to lidé nezanevřeli a věděli, jací jsme bojovníci," prohlásil.

"I kdybychom nevyhráli, tak jsme mohli jet se zvednutou hlavou, ale když k tomu přibyla tato výhra, tak je to něco neskutečného a podpoříme to výkony v dalších dvou zápasech. Věřím, že lidé pochopili, co basket je, a dokážeme jim to ještě dál," dodal Pumprla.