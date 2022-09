Statečný vzdor na postup nestačil. Řekové rozhodli osmifinále s Čechy v závěru

Čeští basketbalisté podlehli v osmifinále mistrovství Evropy v Berlíně Řecku 88:94 a s turnajem, který začali v základní skupině D v Praze, se hned v úvodu play off rozloučili. Porážce nezabránil ani autor 21 bodů Jan Veselý, který se v závěru stejně jako další pivot Patrik Auda vyfauloval.

Řecký reprezentant Janis Adetokunbo v osmifinále ME 2022 proti Česku. | Foto: Reuters

Tým kouče Ronena Ginzburga šel do play off ze čtvrté pozice a nepřekvapil vítěze skupiny C, který je na turnaji dál jako jediný bez porážky. Řeky dotáhla k vítězství hvězda NBA Janis Adetokunbo, který zaznamenal double double díky 27 bodům a 10 doskokům a přidal i pět asistencí. V úterý se utkají s domácím Německem.

Mistrovství Evropy basketbalistů:

Osmifinále (Berlín):

Česko - Řecko 88:94 (20:20, 45:41, 67:63)

Sestava a body ČR: Veselý 21, J. Bohačík 11, Kyzlink 6, Satoranský 3, Kříž - Hruban 17, Auda 12, Balvín 12, Sehnal 3, Krejčí 3, Peterka.

Nejvíce bodů Řecka: J. Adetokunbo 27, Calathes 14, Papapetru 13.

Fauly: 24:17. Trestné hody: 9/6 - 29/24. Trojky: 10:12. Doskoky: 32:37. Diváci: 9814.