Historický okamžik na MS. Málem mi vypadaly vlasy, říká mladší kolegyně oštěpařek

Poprvé v historii mistrovství světa v atletice se ve finále ženského oštěpu sejdou tři české závodnice. Pondělní kvalifikační drama zvládly Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková i Irena Šedivá a na dálku motivovaly mladší kolegyni Nikol Tabačkovou, která má za sebou nelehké období.

Juniorská mistryně Evropy z roku 2017 v červenci neodjela na evropský šampionát do 23 let ve švédském Gävle, protože nevyhověla kritériím českého svazu a nestartovala na domácím šampionátu do 22 let.

Přestože evropský limit splnila, musela se s vrcholem sezony rozloučit. Taková chyba mrzela o to více, že se Tabačková zotavila po operaci lokte, a navíc i s některými dalšími českými atlety nabyla dojmu, že šlo hlavně o vyřizování osobních účtů tehdejšího šéftrenéra reprezentace Tomáše Dvořáka s trenérem 21leté oštěpařky Janem Železným.

"Pořád z toho mám takovou ranku na duši, ale snad to přejdu. Oštěp miluju a asi by se nestalo, že bych s ním jen tak skončila. Pokud mě od toho chtěli odradit, nepovedlo se jim to," hlásí Tabačková.

Letos sice nemohla svou přípravu prodat na velké akci, ale s motivací do další práce jí pomohl také včerejší úspěch oštěpařek na MS v Dauhá. Špotáková, Ogrodníková a Šedivá budou večer závodit ve finále v maximálním českém zastoupení. Vůbec poprvé ve třech.

"Ženě mě to dopředu, za pár let bych tam chtěla bojovat s nimi," říká Tabačková. "Navíc jsem nedávno měla možnost poznat se s Danou Zátopkovou, když slavila 97. narozeniny. To bylo hodně motivující," doplňuje atletka, kterou čeká definitivní přechod mezi dospělé.

V červenci si hodila nový osobní rekord 57,5 metru a v příští sezoně chce rozhodně pokořit hranici 60 metrů. "Bude olympiáda, to je pro sportovce největší cíl, ale musím stát nohama pevně na zemi. Musím bojovat a věřit, že to bude stačit na olympiádu nebo ME v Paříži," doufá Tabačková.

Kvalifikace byla na infarkt

Pondělní kvalifikaci oštěpařek v Kataru sledovala u televize s velkými emocemi. "Nikča a Barča napínaly do poslední chvíle, Irča musela zase čekat na soupeřky. Hrozně jsem to prožívala a myslela jsem, že mi vypadají vlasy. Byly to hrozné nervy," směje se Tabačková.

Ani jedna z Češek nepřehodila kvalifikační limit 63,5 metru, ale všechny se vešly do finálové dvanáctky na své výkony. Špotáková byla nakonec šestá (62,15), Ogrodníková devátá (61,17) a Šedivá dvanáctá (60,9).

"Opravdu to bylo na infarkt a jsem strašně šťastná, že se to všem holkám povedlo. Od Nikči s Barčou se to přeci jen čekalo, ale potěšila mě hlavně Irča. Má z nich nejméně zkušeností, ale je to bojovník. Dokonce jsem za ni uronila pár slz. Jsem z toho nadšená," popisuje ostravská rodačka.

Ještě z Ostravy se Tabačková dobře zná s Ogrodníkovou a se Šedivou se připravuje ve skupině trenéra Železného, kterou tvoří také reprezentanti Jakub Vadlejch, Petr Frydrych a Jaroslav Jílek. Ogrodníková trénuje s přítelem Vítězslavem Veselým, ale všichni oštěpaři se často potkávají.

"Jsme taková jedna rodina," usmívá se Tabačková.

29letá Ogrodníková a 27letá Šedivá přitom pronikly mezi špičku až vloni. Poprvé se obě dostaly do finále na ME v Berlíně, Ogrodníková vybojovala stříbrnou medaili a Šedivá získala překvapivé sedmé místo. Třetí do party je dnes trojnásobná světová šampionka a vítězka dvou olympijských her Špotáková, která se vrátila po loňském porodu druhého syna.

Medaile nemusí viset kdovíjak vysoko

V kvalifikaci nebyla s výkonem spokojená, navíc už z domů přiletěla do Kataru s velkou rýmou a silná klimatizace na stadionu jí zrovna nepřidala. Špotáková skromně říkala, že chce ve finále přehodit nejhodnotnější výkon v sezoně (dosud 63,85), a hlavně projít mezi nejlepší osmičku.

"Ale podle mě už na takové úrovni každý přemýšlí o medaili. Záleží, jak se to sejde, nic není dané dopředu, každopádně Barča svými zkušenostmi patří pořád mezi favoritky," tvrdí Tabačková. "Kvalifikace je minulost, je nový den a v těch podmínkách se třeba nebude házet daleko. Medaile nemusí viset kdovíjak vysoko," přemýšlí.

Před dvěma lety v Londýně vyhrála Špotáková s hodem dlouhým 67,66 metru před Číňankami Li Ling-wei (66,25) a Lu Chuej-chuej (65,26).

Ogrodníková předvedla úžasný osobní rekord 67,4 metru letos v květnu, ale od té doby se potýkala s nevyrovnanou formou a zdravotními neduhy. I tak po kvalifikace prohlásila, že se jde do finále prát o medaile. "Podle mě je to správně. Člověk to nesmí říct nějak namyšleně, ale Nikča ví, na co má. Když se ve finále srovná a uklidní, má šanci," věří Tabačková.

Květnový hod Ogrodníkové je třetím nejlepším v letošní sezoně, více hodily jen Chuej-chuej z Číny a Kelsey-Lee Barberová z Austrálie, ale ani ony se nedostaly přes 68 metrů. Hranici 67 metrů přehodila ještě Taťjana Chaladovičová z Běloruska, za 66 metrů se dostaly Němka Christin Hussongová a Chorvatka Sara Kolaková, olympijská vítězka z Ria.

Nejméně, 61,32 metru, má na kontě Šedivá, což je také její osobní rekord. Takže finálová dvanáctka je letos natěsnaná zhruba v šesti a půl metrech.

Finále by mělo být extrémně vyrovnané a se šancí opravdu pro každého. Závod oštěpařek v Dauhá začne ve 20:20, jeho průběh můžete sledovat živě na ČT Sport nebo v online přenosu Aktuálně.cz.