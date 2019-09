Trio oštěpařek postoupilo do finále MS. Uspěla i čtvrtkařka Vondrová

Všechny tři české oštěpařky postoupily na mistrovství světa v Dauhá do úterního finále. Trojnásobná mistryně světa Barbora Špotáková i další uchazečka o medaili Nikola Ogrodníková se udržely ve hře až posledním hodem. Z dvanáctého místa proklouzla mezi elitu také Irena Šedivá.

Z postupu se radovala i čtvrtkařka Lada Vondrová, která při své premiéře na světovém šampionátu poběží v úterý semifinále.

Limit 63,50 m byl nad síly většiny oštěpařek a splnily ho jen letošní jednička Číňanka Lu Chuej-chuej hned prvním hodem 67,27 a německá mistryně Evropy Christin Hussongová (65,29).

Ogrodníkové se kvalifikace příliš nepovedla. Stříbrná z mistrovství Evropy v loňském roce a třetí žena letošních tabulek poslala v první sérii oštěp mimo výseč a ve druhé jen těsně za hranici padesáti metrů. Až ve třetí se zlepšila na 61,17, což nakonec stačilo na deváté místo. "To už jsem si říkala před pokusem, že to dopadne, jak má. Doufala jsem, že to tam švihnu a zachráním se," řekla.

Také Špotáková se trápila, první nepovedený pokus úmyslně přešlápla, ani druhým nepřehodila hranici šedesáti metrů, Ale bohaté zkušenosti proměnila v posledním pokusu v postup. Výkon 62,15 ji zařadil celkově na šesté místo.

Svou sedmou světovou kvalifikaci tak proměnila v šestý postup, jen při premiéře v roce 2005 v Helsinkách zůstala před branami finále. V kvalifikaci neztrácela hlavu. "Já jsem věřila, že to hodím. Myslím, že už to bylo někdy jindy i horší. Myslela jsem si, že to prostě dám," uvedla dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka.

Šedivá se do finále podívá poprvé. Hod dlouhý 60,90, jen 42 cm za osobním rekordem, jí stačil na dvanácté a poslední postupové místo. Pouze šest centimetrů rozhodlo v její prospěch. "Myslím si, že dneska jsem měla štěstí, že jsem si ho vybrala na pár let dopředu," poznamenala.

Vondrová postoupila přímo do úterního semifinále běhu na 400 metrů, když v prvním rozběhu skončila třetí za 52,23. Dvacetiletá čtvrtkařka při své premiéře na MS měla výborný závěr a nechala za sebou čtyři soupeřky s podstatně lepšími osobními rekordy.

Rychlejší byly jen americká mistryně světa Phyllis Francisová z USA a Sada Williamsová z Barbadosu. "Spíš jsem doufala, že bych mohla postoupit na čas. Že budu v první trojce, to jsem teda nečekala. Jak jsem doběhla, tak jsem si nebyla úplně stoprocentně jistá, koukala jsem na tu tabuli, a jak jsem to tam viděla, tak jsem byla úplně vykulená," vykládala Vondrová.

V semifinále dvoustovky mužů potvrdil roli lídra letošních tabulek Američan Noah Lyles časem 19,86. Pod dvacet sekund se dostal i Alex Quiňónez z Ekvádoru a hladce postoupil také turecký obhájce titulu Ramil Gulijev. Jamajka nebude mít stejně jako před dvěma lety ve finále dvoustovky zastoupení. Nejlepší z její trojice, veterán Yohan Blake měl až patnáctý čas.

V rozbězích na 200 metrů žen byla nejrychlejší stříbrná ze stovky Britka Dina Asherová-Smithová v čase 22,32 s a potvrdila roli největší favoritky této disciplíny. Zvláště když další medailistky z poloviční tratí k rozběhům nenastoupily. Vítězná Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová oznámila, že se v Dauhá soustředí už jen na štafetu, a dvoustovku vynechala i bronzová Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny. Zranění nepustilo na start dvojnásobnou mistryni světa Dafne Schippersovou z Nizozemska.

Nad vysokými překážkami své rozběhy bez problémů vyhrály největší hvězdy posledních let. Nejrychlejší byl v čase 13,15 Španěl Orlando Ortega, stříbrný z minulého šampionátu. Jen o dvě desetiny pomalejší byl jeho tehdejší přemožitel Jamajčan Omar McLeod. Vypadl však jeden z favoritů, druhý muž letošních tabulek Američan Daniel Roberts, který byl diskvalifikován poté, co srazil překážku v sousední dráze.