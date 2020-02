Ostré lokty přinesly Vondrové nový rekord. Polce vrátila porážku a cílí na olympiádu

20letá čtvrtkařka Lada Vondrová rozjásala ostravské publikum na úvod halového mítinku Czech Indoor Gala výborným časem 52,25 sekundy. Stříbrná medailistka loňského evropského šampionátu do 22 let předvedla při seběhu ostré lokty, nepustila před sebe Polku a bylo z toho osobní halové maximum a rekord mítinku.

V ostravském závodě jste vrátila porážku Polce Natalii Kaczmarkové z loňského mistrovství Evropy do 22 let ve Švédsku. Šlo vám o to?

Snažila jsem se na to nemyslet, ale přeci jen byl na mě trochu tlak. Byl to očekávaný souboj a jsem ráda, že jsem jí to vrátila.

S novým osobním rekordem jste spokojená? Byť je to "jen" v hale.

Ano, venku mám pod 52 sekund, ale jsem rozhodně spokojená. Už dříve jsem chtěla výkonnost v hale prodat a nešlo to. Pořád cítím, že mám rezervu v seběhu do první dráhy, a věřím, že to ještě stlačím.

Vypadalo to, že seběh v Ostravě jste zvládla zkušeně.

No, řekla bych, že jsem to mohla zvládnout lépe. Hodně jsem to uvolnila, vůbec jsem o Polce (Patrycji Wyciczkiewiczové) nevěděla, musela jsem se malinko pošťouchat. Kdyby šla přede mě, bylo by to ztracené.

Musí jít do těchto soubojů závodnice sebevědomě?

Musíte mít takový správný pocit na to, jak to udělat. Minulý týden v Karlsruhe jsem to trochu pokazila, teď jsem to mohla udělat lépe, ale naštěstí jsem soupeřku před sebe nepustila.

Naopak to vypadalo, že vás kontakt s Polkou zrychlil.

Možná trochu ano. Ona mi tam šlápla dopředu, snažila jsem se zabrat, abych byla blízko a dostala jsem se dopředu. Prostě jsem ji tam nepustila.

Máte raději kontaktní halovou čtvrtku?

Asi ano. Mám ji raději, protože to ani neběhá tolik lidí a je snazší se tam prosadit. Člověk musí mít v sobě určitou dravost.

Pomohla vám v druhém kole atmosféra v hale?

Určitě, mám to tady moc ráda. V Ostravě si běhám osobáky a dobré časy, už se těším na halové mistrovství republiky, které tady bude.

Jaká byla vaše reakce na zrušení halového světového šampionátu v Číně kvůli nebezpečí koronaviru? Měla jste už splněný limit.

Byla jsem trochu smutná. Věděla jsem, že mám formu a že bych tam mohla bojovat o finále. Ale nedá se nic dělat, o to větší motivaci mám na léto.

Atletika najíždí na nový kvalifikační systém na velké akce pomocí světového žebříčku. Stavíte si podle toho program?

Zařadili jsme pár mítinků, ale přeci jen se ten systém pořád učíme, je to pro nás něco nového. Limit na olympiádu je ostrý, 51,35 sekundy. Chtěla bych to samozřejmě zaběhnout (osobní rekord venku má Vondrová 51,71, pozn. red.). Budu se snažit, ale věřím, že cesta do Tokia vede i přes žebříček.