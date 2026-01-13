Loprais na Dakaru vyhrál etapu, Macík a Prokop zažívají černý den

Aleš Loprais vyhrál 9. etapu Rallye Dakar a mezi kamiony se posunul na třetí místo průběžného pořadí. Na této pozici vystřídal Martina Macíka. Obhájce titulu má dnes velké problémy a třetí vítězství mu utíká mezi prsty. Trable má i pilot automobilu Prokop.
Vedle Lopraise se dnes dařilo i motocyklistovi Milanu Engelovi, který zajel třináctý čas a po nejlepším dílčím výsledku v letošním ročníku soutěže se posunul na celkové 19. místo.
Kamionům i nadále kraluje Nizozemec Mitchel Van Den Brink, mezi motocyklisty se do vedení vrátil obhájce prvenství Daniel Sanders z Austrálie a novým lídrem v kategorii automobilů je Španěl Nani Roma.
Účastníci 48. ročníku rallye dnes absolvují druhou maratonskou etapu, po které nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků a budou spát v provizorním bivaku v poušti. Kategorie aut a motocyklů mají navíc oddělenou trať.
Macík se dlouho držel na mezičasech v čele, naposledy na 222. kilometru, pak ale podle on-line map zastavil na trati a začal nabírat velkou ztrátu.
Etapu pro sebe rozhodl Loprais, jenž byl o necelé dvě minuty rychlejší než Litevec Vaidotas Žala. Mitchel Van Den Brink byl třetí. V celkovém hodnocení má Nizozemec náskok 37:12 minuty na Žalu, Loprais je o dalších 20 minut zpět.
Automobilům nově vévodí Roma. Dosavadní lídr Násir Attíja z Kataru dnes ztratil přes 26 minut a klesl na průběžné třetí místo. Předstihl jej i další Španěl Carlos Sainz, který ale na Romu ztrácí jen 57 sekund, Attíja je dalších 13 sekund zpět.
Etapu vyhrál Eryk Goczal z Polska, který si v 21 letech připsal premiérový triumf v kategorii. Druhý byl jeho strýc Michal Goczal. Prokopův tým zatím na sociálních sítích pouze uvedl, že posádka opravuje svůj ford.
Mezi motocyklisty si třetí letošní etapové vítězství připsal Tosha Schareina, který byl o 4:35 minuty rychlejší než Sanders. Dosavadní lídr Luciano Benavides ztratil téměř 12 minut. Engel za vítězným Španělem zaostal o 20 minut.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Režim dál blokuje internet
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
Dotlačíme Trumpa k zárukám. Západní lídři míří do Davosu za jasným cílem
Lídři Británie, Francie, Německa, Itálie a Kanady chtějí příští týden během Světového ekonomického fóra v Davosu přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se osobně zasadil o bezpečnostní záruky pro Ukrajinu pro případ ukončení bojů s Ruskem. Napsal to v úterý list Financial Times s odvoláním na tři činitele seznámené s plánem.
ŽIVĚBabišova vláda si přišla do sněmovny pro důvěru. "Euro nezavedeme, EET ano"
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
Pomáhá plnit cestovatelské sny vozíčkářům. Teď ale Pavel Mráz potřebuje sám podpořit
Vozíčkář Pavel Mráz našel svobodu v cestování bezbariérovým obytným vozem. A protože sdílená radost je dvojnásobná radost, půjčuje ho dalším lidem s podobným handicapem. Na vozík usměvavého muže z Vysokého Mýta posadila před třiceti lety nehoda na kole. Tak trochu i díky ní ale našel svou ženu, fyzioterapeutku Janu, založili rodinu a vychovávají dvě dcery.
Kličkující vůz ohrožoval auta v protisměru. Policie naměřila řidiči přes 4 promile
Policisté řidiči osobního vozu na Blanensku naměřili přes čtyři promile alkoholu, na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Padesátiletý muž nyní bude čelit trestnímu stíhání pro ohrožení pod vlivem návykové látky. Na policejním webu o tom v úterý informoval mluvčí Petr Vala.