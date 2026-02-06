Mladá medailistka už je v „důchodu“, ale fandit bude. Co letošní ZOH přinesou?

Po 20 letech se do severní Itálie vrací zimní olympijské hry, které se odehrají v Miláně a Cortině. Web Aktuálně.cz bude mít své reportéry přímo na místě. Hry začínají už v pátek večer. Co máme od letošního ročníku čekat? A bude jej sledovat, i když už je ve sportovním „důchodu“? O tom ve Spotlight News mluví bývalá rychlobruslařka a držitelka olympijské bronzové medaile Karolína Erbanová.
Rychlobruslařka Erbanová si bronzovou medaili přivezla ze zimní olympiády v Pchjongčchangu před osmi lety, mezitím ale svou kariéru ukončila. U sportu ovšem zůstala, pracuje jako hokejová trenérka - a navíc jej pořád sleduje.
Nevynechá tak ani sledování toho, co se během následujících dní odehraje v Miláně a Cortině d´Ampezzo. „Pokaždé, když se zimní olympiáda pořádá, je to velice speciální. Pořád se tak trochu cítím součástí olympijské rodiny,“ říká v pořadu Spotlight News.
Na minulých zimních hrách Česko získalo dvě medaile - zlatou a bronzovou. Letos máme podle Erbanové želízek v ohni hned několik. „Metoděj Jílek tuhle sezonu předváděl neuvěřitelné věci. Potom Ester Ledecká, biatlon a smíšená štafeta. A myslím, že když se to dobře sejde, tak i hokej,“ vyjmenovává.
Zatímco většina soutěží teprve začne, ženský hokejový tým už má první zápas za sebou, podlehl Američankám. „Na úvod to byl těžký soupeř. Ale myslím si, že to je dobře, že se holky rychle nastartují do turnaje,“ popisuje Erbanová. S tím, že navzdory konečnému skóre si myslí, že výkon českých hokejistek nebyl vůbec špatný.
S kolika olympioniky chodila Erbanová do školy? Kde bude olympijské hry sledovat? A jak se za ty roky, kdy se na profesionální úrovni pohybuje, změnila úroveň ženského sportu? Poslechněte si nejnovější epizodu Spotlight News i ve svých oblíbených podcastových aplikacích.