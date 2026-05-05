Vladař čaroval a velký favorit poprvé prohrával. Nakonec to ale nestačilo

Hokejisté Philadelphie ve 2. kole play off NHL padli i ve druhém zápase na ledě Caroliny. Prohru 2:3 v prodloužení neodvrátilo ani 40 zákroků českého brankáře Daniela Vladaře.
Flyers díky dvěma trefám v rozmezí 39 sekund vedli po pěti minutách 2:0, nadějný náskok jim ale k výhře nakonec nestačil. Vladař poprvé inkasoval ještě v první třetině, kdy ho překonal Nikolaj Ehlers. O vyrovnání se pak v 52. minutě postaral po Ehlersově přihrávce Seth Jarvis.
Rozhodující moment zápasu přišel v čase 78:51, kdy za Vladaře dotlačil puk Tyler Hall. Carolina tak v play off dál zůstává neporažená. Po hladkém postupu z přes Ottawu vede v sérii nad Philadelphií už 2:0 na zápasy.
2. kolo play off NHL:
Východní konference - 2. zápas:
Carolina - Philadelphia 3:2 v prodl.
Západní konference - 1. zápas:
Vegas - Anaheim 3:1
ŽIVĚ Pat v Hormuzu nemá vojenské řešení, tvrdí Íránci. Před tím vypálili rakety na Emiráty
Události v Hormuzském průlivu ukazují, že neexistuje vojenské řešení. Prohlásil to íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, napsala v noci na dnešek agentura Reuters. Arakčí zároveň jako patový označil americký Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti.
Putin se bojí převratu. Mezi elitami roste napětí, tvrdí tajná služba
Od začátku března 2026 se Kreml a Vladimir Putin obávají úniku citlivých informací a také rizika spiknutí nebo pokusu o puč proti ruskému prezidentovi. Konkrétně se obávají použití dronů při možném pokusu o atentát ze strany členů ruské politické elity. Informaci v pondělí přinesli novináři z nezávislého exilového serveru Važnyje Istoriji a potvrzuje je také deník Financial Times.
ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve
Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.
Ruska plakala, Ukrajinka ji ignorovala. Vášně kolem tenisu planou až na frontě
Tenis aktuálně nemá třaskavější téma. Ukrajinské hráčky jsou hodně vidět a jedna z nich - Marta Kosťuková - hraje v životní formě. V nejexponovanějších zápasech navíc často čelí Ruskám nebo Běloruskám, kterým stejně jako její krajanky nepodává ruku. Kolem sobotního vyvrcholení velkého turnaje v Madridu nadále planou vášně.
Oko za oko, zub za zub? Nová kniha zkoumá sílu i limity lidské touhy po pomstě
Odplata může přinášet libé pocity, ale v mozku funguje jako nebezpečná droga. James Kimmel jr. ve své druhé česky vydané knize Věda o pomstě řeší, proč nás přitahuje touha po odvetě, jak ovládala dějiny od biblického Kaina až po Stalina a proč moderní neurověda stejně jako stará moudrost akcentuje sílu odpuštění. Je msta nezvladatelnou závislostí, kterou by měla medicína oficiálně diagnostikovat?