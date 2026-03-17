Přeskočit na obsah
Benative
17. 3. Vlastimil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

"Když se hokej stane uměním." Pastrňák nadchl NHL nádhernou stahovačkou. pálil i Zacha

ČTK

David Pastrňák dvěma góly a Pavel Zacha jednou brankou pomohli Bostonu v pondělním zápase NHL k zisku bodu při porážce s New Jersey 3:4 v prodloužení. Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou utkání.

NHL: Boston Bruins at New Jersey Devils
David Pastrňák slaví gól se svými spoluhráčiFoto: REUTERS
Devětadvacetiletý rodák z Havířova Pastrňák otevřel účet zápasu v čase 4:02, kdy brankáře New Jersey Jacoba Markströma překonal šikovnou dorážkou mezi betony po jeho předchozím úspěšném zákroku vyrážečkou

Zacha svým 20. gólem v aktuálním ročníku kanadsko-americké NHL navyšoval v 15. minutě vedení Bruins na 2:0, když při přečíslení dvou na jednoho využil pobídky Švéda Viktora Arvidssona, jenž si shodou okolností zapsal dvacátou přihrávku v sezoně.

Pastrňák se podruhé prosadil v čase 44:32 poté, co hokejisté Devils otočili skóre na 2:3, a jeho šestadvacátý gól v sezoně po krásné individuální akci poslal zápas do prodloužení.

Sedm sekund před koncem pětiminutového nastavení rozhodl o vítězství Devils druhým zásahem v utkání Paul Cotter.

Boston, který má na kontě 81 bodů, je ve Východní konferenci NHL na sedmé příčce, New Jersey je třinácté.

Výsledky NHL: Detroit - Calgary 5:2, New Jersey - Boston 4:3 v prodl., NY Rangers - Los Angeles 1:4, Dallas - Utah 3:6, Colorado - Pittsburgh 2:7.

Nejnovější
A general view of the U.S. Embassy in Baghdad

ŽIVĚ Čtyři mrtví v Bagdádu, drony útočily i na americkou ambasádu

V Bagdádu v úterý při vzdušných úderech zemřeli čtyři lidé, informovala agentura AFP. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách. Agentura Reuters uvedla, že rakety a nejméně pět dronů útočily také na americkou ambasádu v Iráku, o obětech neinformovala.

Ráno návštěvníky čekal šok. Na stěnách visely velké, bohatě zdobené rámy – prázdné.

Jedna z největších loupeží historie. Rámy obrazů jsou dodnes prázdné, pachatele nedopadli

Spíš než realitu to připomíná děj akčního filmu: během 81 minut zmizelo z bostonského muzea Isabelly Stewart Gardnerové 13 uměleckých děl v hodnotě přes půl miliardy dolarů. Jedna z největších loupeží umění moderní historie se odehrála den po svatém Patrikovi přesně před 36 lety. Zatímco odpovědi chybí, prázdné rámy stále čekají, až se slavná díla jednou vrátí.

