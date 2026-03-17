"Když se hokej stane uměním." Pastrňák nadchl NHL nádhernou stahovačkou. pálil i Zacha

David Pastrňák dvěma góly a Pavel Zacha jednou brankou pomohli Bostonu v pondělním zápase NHL k zisku bodu při porážce s New Jersey 3:4 v prodloužení. Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou utkání.
Devětadvacetiletý rodák z Havířova Pastrňák otevřel účet zápasu v čase 4:02, kdy brankáře New Jersey Jacoba Markströma překonal šikovnou dorážkou mezi betony po jeho předchozím úspěšném zákroku vyrážečkou
Zacha svým 20. gólem v aktuálním ročníku kanadsko-americké NHL navyšoval v 15. minutě vedení Bruins na 2:0, když při přečíslení dvou na jednoho využil pobídky Švéda Viktora Arvidssona, jenž si shodou okolností zapsal dvacátou přihrávku v sezoně.
Pastrňák se podruhé prosadil v čase 44:32 poté, co hokejisté Devils otočili skóre na 2:3, a jeho šestadvacátý gól v sezoně po krásné individuální akci poslal zápas do prodloužení.
Sedm sekund před koncem pětiminutového nastavení rozhodl o vítězství Devils druhým zásahem v utkání Paul Cotter.
Boston, který má na kontě 81 bodů, je ve Východní konferenci NHL na sedmé příčce, New Jersey je třinácté.
Výsledky NHL: Detroit - Calgary 5:2, New Jersey - Boston 4:3 v prodl., NY Rangers - Los Angeles 1:4, Dallas - Utah 3:6, Colorado - Pittsburgh 2:7.
