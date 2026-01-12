"Napral to do nás." Macík v dunách smolně trefil Lopraise

Obhájce prvenství mezi kamiony Martin Macík klesl v dnešní 8. etapě Rallye Dakar na průběžně třetí místo. V čele je i nadále Nizozemec Mitchel Van Den Brink, před Macíka se dnes dostal Litevec Vaidotas Žala.
Na vině zdržení Macíka byla kolize s krajanem Alešem Lopraisem.
„Bohužel asi na osmdesátém kilometru v písku stál za dunou Lopík. Jeli jsme za sebou a já ho vůbec neviděl. Přejeli jsme dunu a najednou Dave (Tomášek, navigátor) řval: ‚Rána‘. Takže byl crash, dali jsme auto dohromady a bez předního okna jsme dojeli až do cíle,“ sdělil na sociálních sítích Macík.
Podle druhého účastníka kolize jeho krajan situaci nestihl včas vyhodnotit.
„Martin Macík do nás narazil poté, co zareagoval pozdě. Byli jsme pod jednou dunou a snažili jsme se ji vyjet. Měli jsme zapnutý safety sentinel, který měl ostatní posádky varovat. Jenže to nezafungovalo a napral to do nás. Bohužel nás to stálo půlku nástavby a výměnu kola. Navíc docházelo ke kolizi tlumiče s kolem. Byl to velmi náročný den,“ povzdechl si Loprais.
Kamionům dnes kraloval Mitchel Van Den Brink, který porazil druhého Žalu o pět minut. Macík byl třetí se ztrátou téměř 22 minut, Loprais šestý a Michal Valtr sedmý.
V celkovém hodnocení Macík ztrácí na vedení 50 minut, na Žalu dvanáct. Loprais je průběžně čtvrtý, deset minut za krajanem.
Mezi automobilisty se Martin Prokop posunul na dvanácté místo průběžného pořadí. V čele je i nadále Násir Attíja z Kataru, na kterého Prokop ztrácí 41:26 minuty. Novým lídrem kategorie motocyklů je Argentinec Luciano Benavides, Milan Engel je i nadále dvacátý.
V pořadí 48. ročník rallye dnes pokračoval etapou se startem i cílem ve Vadí ad-Davásir. Závodníky čekala 483 km dlouhá rychlostní zkouška, nejdelší v celé soutěži.
V autech byl nejrychlejší Jihoafričan Saood Variawa a připsal si premiérové etapové vítězství v kariéře. Prokop na něj ztratil 5:34 minuty a zajel čtrnáctý čas.
"Byl to mazec. Etapa byla rychlá, ale se spoustou zajímavých úseků. Užili jsme si to, protože některé byly fakt parádní. Velkou komplikací byl hodně silný vítr a často nebylo vidět. I když před námi nikdo nejel, tak to občas zaválo, že to vypadalo, že před námi auto jede," uvedl Prokop na sociálních sítích.
Nejhorší to bylo v dunách. "Vítr bral vršky dun a nebylo vidět, kde brzdit. Najit rytmus bylo skoro nereálné. Bylo to 500 km, ztratili jsme pět minut a jsme dvanáctí, což je šílené. Je to strašně vyrovnané. Dříve bychom s takovou ztrátou byli druzí třetí a teď nejsme ani v desítce. Šílenost," dodal jezdec Orlen Jipocar týmu.
Mezi motocyklisty byl dnes nejrychlejší Benavides, jenž navázal na nedělní triumf a posunul se do čela průběžného pořadí před obhájce prvenství Daniela Sanderse z Austrálie. Vede však jen o deset sekund.
Engel zajel devatenáctý čas se ztrátou 34 minut, Dušan Drdaj byl dvě místa za ním. David Pabiška skončil 42., v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence je průběžně sedmý.
"Na začátku jsem měl menší technický problém, který jsem vyřešil. Pak už jsem stahoval jezdce přede mnou, jak to šlo. Nakonec jsem měl dobré tempo bez pádu a bez větší navigační chyby. Bylo to rychlé, ale zároveň se jelo ve velmi náročném písčitém terénu," uvedl Engel, který stejně jako Prokop poukázal na nepříjemný vítr.
Rallye Dakar - 8. etapa: Vadí ad-Davásir - Vadí ad-Davásir (721 km celkově/483 km rychlostní zkouška):
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) 4:20:35, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -3, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -29, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -5:34, 38. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -44:33, 47. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -1:11:07.
Průběžné pořadí: 1. Attíja, Lurquin (Kat., Belg./Dacia) 32:32:06, 2. Ekström, Bergkvist -4:00, 3. Lategan, Cummings -6:08, ...12. Prokop, Chytka -41:26, 35. Trněný, Pritzl -6:58:48, 41. Zapletal, Sýkora -9:53:14.
Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:26:39, 2. Sanders (Austr./KTM) -4:50, 3. Brabec (USA/Honda) -5:02, ...19. Engel (ČR/Kove) -34:07, 21. Drdaj -37:07, 42. Pabiška (oba ČR/KTM) -1:13:06.
Průběžné pořadí: 1. L. Benavides 33:18:50, 2. Sanders -10, 3. Brabec -4:47, ...20. Engel - 4:58:53, 26. Drdaj -5:57:51, 38. Pabiška -9:28:33.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 5:03:42, 2. Žala (Lit./Iveco) -5:31, 3. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -21:44, ...6. Loprais -26:42, 7. Valtr (oba ČR/Iveco) -30:18.
Průběžné pořadí: 1. Mitchel van den Brink 37:48:31, 2. Žala -38:33, 3. Macík -50:29, 4. Loprais -1:00:58, ...7. Valtr -4:22:21.
ŽIVĚHrozí silná ledovka, varují meteorologové. Železničáři se připravují na problémy
Meteorologové rozšířili oblast, kde od pondělního odpoledne do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. České dráhy kvůli možným komplikacím na železnici posílí dispečink, provozní personál i pohotovostní služby.
ŽIVĚTurek se stal zmocněncem pro Green Deal. Zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
Ve sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí s prezidentem Petrem Pavlem podniknou Motoristé další kroky, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Turek se dnes mezitím stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku.
ŽIVĚ"Mají bojové zkušenosti a často i trestní minulost." Estonsko zakázalo vstup 261 Rusům
Estonsko zakázalo vstup do země 261 Rusům, kteří se na straně Ruska účastnili bojů na Ukrajině, informovala agentura DPA. Estonský ministr vnitra Igor Taro uvedl, že se jedná o osoby, které mají nepřátelský postoj k Evropě. Krok byl podle něj nevyhnutelný, protože ti, kteří se na Ukrajině dopouštěli zvěrstev jménem ruského prezidenta Vladimira Putina, nemají ve svobodném světě místo.
Politická šikana: Turek má v hlavě prokremelský guláš, v Kyjevě ukázal až příliš
Cestu české delegace na Ukrajinu, vedenou ministrem zahraničí Petrem Macinkou, zastínil krátký rozhovor se sporným výrokem poslance Filipa Turka. Novinář Radek Bartoníček, který byl na místě a Turka sám vyzpovídal, popisuje, co se skutečně odehrávalo v Kyjevě i během dlouhých hodin ve vlaku.
Nezamrzla vám nafta? vtipkují Přerované. Kvůli mrazu nevyjela polovina autobusů
Silné mrazy v pondělí ráno výrazně zkomplikovaly provoz městské hromadné dopravy v Přerově. Místo plánovaných čtrnácti autobusů jich na trasy vyjelo pouze sedm, ostatní zůstaly odstavené kvůli technickým problémům. Dopravce Arriva situaci řešil operativně, přesto cestující čelili delším čekacím dobám a neskrývali nespokojené reakce.