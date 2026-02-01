Přeskočit na obsah
Benative
1. 2. Hynek
Sport

Dobeš potvrdil před olympiádou skvělou formu, byl druhou hvězdou zápasu

ČTK

Český hokejový brankář Jakub Dobeš 36 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem. Karel Vejmelka ani 29 zásahy neodvrátil prohru Utahu 2:3 s Dallasem. Z vítězství se neradoval ani útočník Tomáš Hertl. Jeho asistence v duelu se Seattlem pouze pomohla zmírnit prohru 2:3.

Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš
Brankář Montrealu Canadiens Jakub DobešFoto: CTK
Dobeš v brance Montrealu nastoupil potřetí za sebou od začátku zápasu a dovedl Canadiens ke třetí výhře v řadě. V utkání se blýskl úspěšností 94,7 procenta a byl vyhlášen druhou hvězdou duelu.

Montreal s českým gólmanem v brance v novém kalendářním roce zatím ani jednou neprohrál. Dobeš v brance Canadiens naskočil šestkrát a šestkrát pomohl k výhře.

V posledních devíti zápasech, ve kterých se objevil v brance Montreal pokaždé bodoval.

Vejmelka na vítězství v posledních třech utkáních čeká. I přesto s 25 vyhranými zápasy vládne celé NHL. Do těsného závěsu už se však dostal Andrej Vasilevskij z Tampy Bay, který pomohl Lightning k 24 vyhraným zápasům.

Hertl bodoval posedmé z posledních deseti zápasů a vylepšil svou bilanci na 47 bodů (21+26). Produktivitě českých hokejistů kouká na záda jen Davidu Pastrňákovi (22+47) a Martinu Nečasovi (22+40).

NHL:

Philadelphia - Los Angeles 2:3 v prodl., Detroit - Colorado 0:5, Pittsburgh - NY Rangers 6:5, Washington - Carolina 4:3 v prodl., Florida - Winnipeg 1:2, Calgary - San Jose 3:2, NY Islanders - Nashville 3:4, St. Louis - Columbus 3:5, Buffalo - Montreal 2:4, Ottawa - New Jersey 4:1, Vancouver - Toronto 2:3 po sam. nájezdech, Utah - Dallas 2:3, Vegas - Seattle 2:3, Edmonton - Minnesota 3:7.

