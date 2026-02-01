Dobeš potvrdil před olympiádou skvělou formu, byl druhou hvězdou zápasu

Český hokejový brankář Jakub Dobeš 36 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem. Karel Vejmelka ani 29 zásahy neodvrátil prohru Utahu 2:3 s Dallasem. Z vítězství se neradoval ani útočník Tomáš Hertl. Jeho asistence v duelu se Seattlem pouze pomohla zmírnit prohru 2:3.
Dobeš v brance Montrealu nastoupil potřetí za sebou od začátku zápasu a dovedl Canadiens ke třetí výhře v řadě. V utkání se blýskl úspěšností 94,7 procenta a byl vyhlášen druhou hvězdou duelu.
Montreal s českým gólmanem v brance v novém kalendářním roce zatím ani jednou neprohrál. Dobeš v brance Canadiens naskočil šestkrát a šestkrát pomohl k výhře.
V posledních devíti zápasech, ve kterých se objevil v brance Montreal pokaždé bodoval.
Vejmelka na vítězství v posledních třech utkáních čeká. I přesto s 25 vyhranými zápasy vládne celé NHL. Do těsného závěsu už se však dostal Andrej Vasilevskij z Tampy Bay, který pomohl Lightning k 24 vyhraným zápasům.
Hertl bodoval posedmé z posledních deseti zápasů a vylepšil svou bilanci na 47 bodů (21+26). Produktivitě českých hokejistů kouká na záda jen Davidu Pastrňákovi (22+47) a Martinu Nečasovi (22+40).
NHL:
Philadelphia - Los Angeles 2:3 v prodl., Detroit - Colorado 0:5, Pittsburgh - NY Rangers 6:5, Washington - Carolina 4:3 v prodl., Florida - Winnipeg 1:2, Calgary - San Jose 3:2, NY Islanders - Nashville 3:4, St. Louis - Columbus 3:5, Buffalo - Montreal 2:4, Ottawa - New Jersey 4:1, Vancouver - Toronto 2:3 po sam. nájezdech, Utah - Dallas 2:3, Vegas - Seattle 2:3, Edmonton - Minnesota 3:7.
ŽIVĚČást Ukrajiny je bez proudu, v Kyjevě nejezdí metro. Blackout zasáhl i sousední země
Ruské útoky způsobily v noci na sobotu kaskádový výpadek ukrajinské energetické sítě. Rozsáhlý blackout zastavil nejen metro v Kyjevě, vypnuto bylo také vedení mezi západní a střední částí Ukrajiny i se sousedním Rumunskem a Moldavskem. Bez elektřiny se tak ocitla například i většina moldavské metropole Kišiněv.
Vyhrály grandslam, ale odjíždějí smutné. Český paradox si podmanil Austrálii
Podruhé za sebou vyhrály grandslam, ale kdovíjakou euforii Jana a Alena Kovačkovy neprožívaly. Na Australian Open se v sobotu v ryze českém finále zapsaly do historie, jenže tenisové cíle jsou někde jinde.
ŽIVĚPoslanci v prvním čtení podpořili novelu stavebního zákona, k pravidlům sněmovny se nedostali
Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi.
ŽIVĚK Íránu míří armáda větší než do Venezuely. Země chce uzavřít dohodu, informoval Trump
Americký prezident Donald Trum uvedl, že Írán podle něj chce uzavřít dohodu se Spojenými státy. Podle agentury Reuters však nesdělil žádné podrobnosti. Šéf Bílého domu už dříve v pátek varoval, že k Íránu míří americké vojenské uskupení, které je podle něj větší než flotila vyslaná do Venezuely.
Autorita jménem Steinová. Proč lesbickou spisovatelku vzývala celá umělecká Paříž?
Vypadala jako selka s mužským profilem, ovšem její intelekt byl ostrý jako břitva. Hemingway o ní říkal, že její šaty připomínají „hadry z podpalubí“, ale radil se s ní při psaní. Názor Gertrudy Steinové měl mezi umělci první poloviny 20. století váhu zlata. Nekonformní spisovatelka sbírala obrazy Picassa a Cézanna už v době, kdy jejich jména znal jen málokdo. Letos uplyne 80 let od její smrti.